‘Gio’ rompe el silencio sobre su salida de Nacional y deja claro que no se la cree

Desde que se confirmó que el talentoso atacante no continuará en el ‘Verdolaga’ por sus polémicas palabras sobre el salario de Hernán Darío Herrera, surgió mucha incertidumbre por saber su opinión al respecto. Ahora, tras conocer las primeras declaraciones de Giovanni Moreno sobre su salida de Atlético Nacional, queda claro que el más sorprendido con la noticia fue él mismo.

En la noche del 9 de julio de 2022, ‘Gio’ Moreno tuvo una charla en Instagram con Andrés Felipe Muñoz, líder de una de las barras de Nacional. En esta habló pro primera vez de su salida del ‘Verdolaga’ y dejó claro que todavía no se la cree.

Según sus palabras, le sorprendió mucho que lo sacaran del equipo por lo que, para él, fue una muestra de respaldo al ‘Arriero’ Herrera:

Las palabras de Giovanni Moreno no terminaron ahí, ya que después le respondió contundentemente a quienes creen que irrespetó a Nacional como institución:

Lo que se ha generado de que yo quería estar por encima de la institución... Yo nunca quise estar por encima de la institución.

¿Querer que el profe esté bien es querer estar por encima de la institución? Eso no es querer estar por encima de la institución. Eso es querer que las personas que están al lado mío estén bien. Así como salí a defender a Nacional en todos lados, me lesioné por Nacional, me entregué por Nacional y por como vine a Nacional. Porque mucha gente tampoco sabe, y no me gusta hablar a mí, cómo llegué a Nacional y lo que hice por Nacional para llegar.

Esas son las cosas que me duelen. Está bien, yo me pude haber equivocado. Pero yo no les estaba faltando al respeto, no estaba diciendo mentiras y no estaba exigiendo nada. Yo no me puse a decir que tiene que ser así o que tienen que darle, si no me voy o nos vamos.

— Giovanni Moreno