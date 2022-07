‘Gio’ Moreno sorprende a todos al hablar sobre su posible llegada al Junior

Ahora que salió de Nacional, hay incertidumbre por saber qué hará ‘Gio’ en su carrera. Aunque existe posibilidad del retiro, también es viable que continúe en el fútbol colombino o que busque equipo en el exterior. Precisamente por eso llamó la atención que Giovanni Moreno habló sobre una posible llegada al Junior. La llamativa frase del jugador tuvo más fuerza porque llegó después de sus primeras palabras acerca de su salida del ‘Verdolaga’.

En la noche del 9 de julio de 2022, ‘Gio’ Moreno tuvo una charla en Instagram con Andrés Felipe Muñoz, líder de una de las barras de Nacional. En esta habló sobre su salida del ‘Verdolaga’ y, además, dio pistas de lo que podría pasar en su futuro. Aunque no confirmó nada, ‘Gio’ sorprendió a todos al poner sobre la mesa la posibilidad de que refuerce al Junior.

Yo quería competir, lo dije, quería ir a un equipo competitivo, que tenga ganas de pelear y luchar. Todavía me siento con ganas para jugar, me siento bien. Si no me hubiera lesionado, habría sido una de las mejores finales mías, porque me sentí con un ritmo de la puta madre. Sentía que había alcanzado el nivel que quería.

Pero bueno, esto es así y tengo que mirar qué va a pasar. La verdad que todavía no sé en dónde vaya a jugar. Espero que, si voy al Junior, la gente no me crucifique. Porque saben lo que los quiero, saben lo que hice para volver, aunque muchos no lo sepan.

Ojalá pueda tener la posibilidad de seguir jugando. Entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles algo ni nada, sino porque siento que puedo seguir compitiendo.

— Giovanni Moreno