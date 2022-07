Borja quiere firmar con River rápido para encaminar el regreso de Bacca a Junior

Ahora que el cordobés está a un paso de llegar a River Plate, muchos hinchas del ‘Tiburón’ se ilusionan con que el atlanticense tomé su lugar como el referente en ataque. Precisamente por eso hubo unas palabras de Miguel Borja sobre le posible regreso de Carlos Bacca al Junior. Estas demostraron que él también quiere ver a Carlitos jugando para el equipo en el que empezó su carrera.

En la tarde del 10 de julio de 2022, Borja empezó su viaje hacia Argentina, en donde finiquitará su llegada a River Plate. En el aeropuerto de Barranquilla, atendió a los medios, que le preguntaron por el posible regreso de Bacca, quien tomaría su lugar en el frente de ataque, al Junior.

El cordobés dijo que quiere ver a Carlos en el ‘Tiburón’. Pero dejó claro que , para que esto ocurra, es necesario que firme contrato con el ‘Millonario’.

En la madrugada del mismo 10 de julio, Carlos Bacca aterrizó en Barranquilla, en donde permanecerá mientras define su futuro. Como se esperaba, la prensa lo espero en el aeropuerto y le preguntó si es posible que por fin se dé su esperado regreso al Junior.

El delantero atlanticense, que estuvo en el Granada de España durante la temporada 2021-22, aseguró que siempre ha querido regresar al ‘Tiburón’. Pero también aclaró que hacerlo no es una decisión que dependa únicamente de él.

Siempre he dicho abiertamente que me gustaría retirarme en Junior, pero no depende solo de mí. Sigo tranquilo, sabiendo que puedo aportar.

Ahora solo vengo por vacaciones porque no hay nada. Estoy contento y siempre he tenido el cariño de la gente. Me quedo con eso siempre y si se da la oportunidad de volver, trabajaré con humildad como lo he hecho siempre

— Carlos Bacca