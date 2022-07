“Agradecido con Dios”, Miguel Borja rompe el silencio sobre su llegada a River

Aunque llegó a decirse que la transferencia no iba a darse, pues hubo problemas con el Banco Central de Argentina, el delantero cordobés ya está dando los últimos pasos antes de concretar su llegada al ‘Millonario’. Esto quedó demostrado con las palabras de Miguel Borja antes de viajar a Argentina para firmar contrato con River Plate, la cuales demostraron alegría y expectativa.

En la tarde del 10 de julio de 2022, Borja emprendió su viaje hacía Buenos Aires, Argentina, para presentar exámenes médicos y firmar contrato con River. En redes sociales pudieron conocerse algunos momentos de su llegada al aeropuerto de Barranquilla, desde donde irá hasta Bogotá para después ir a territorio argentino.

Como se esperaba, el delantero cordobés atendió a los medios en el aeropuerto de Barranquilla. Con unas sencillas palabras, confirmó que está a una firma de reforzar la plantilla de River Plate.

Además, explicó a grandes rasgos cómo se dio la negociación. Para concluir, dejó claro que, a pesar de su ausencia en los más recientes entrenamientos del Junior, está en forma.

Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante. Simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que me daban.

El día que tenía que entrenar, iba. Y el día que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico. Siempre estuve trabajando. Eso fue lo que en realidad pasó.

— Miguel Borja