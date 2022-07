Ricardo Márquez la rompe con el Unión y los hinchas de Millonarios no entienden nada

Ricardo Márquez fue la figura de Unión Magdalena vs. Once Caldas (Tomado del Instagram del Unión Magdalena)

Está claro que ‘el Caballo’ no tuvo un paso por Millonarios, por lo que volvió al ‘Ciclón’, su casa, en el segundo semestre de 2022. Como Ricardo Márquez fue la figura de Unión Magdalena vs. Once Caldas, por Fecha 1 de Liga BetPlay 2-2022, hubo algunas reacciones de los hinchas del ‘Embajador’. Los comentarios, en su mayoría, se preguntaron por qué él no mostró ese nivel mientras hizo parte del equipo bogotano.

Vea también: Ricardo Márquez reconoció que no le fue bien en Millonarios y regresó al Unión

El ‘Caballo Márquez la rompió contra Once Caldas:

El partido entre Unión Magdalena y Once Caldas, que inauguró la Liga BetPlay 2-2022, empezó de la mejor forma posible para Márquez. Resulta que, en el minuto tres, tomó el balón por la banda derecha, eludió a sus rivales con un lujito y asistió a Diego Chávez, quien anotó con un sutil remate.

Y se sabía, Dennis Bergkamp era un amateur al lado de la renovada versión del Caballo Márquez…. Y ni te digo el día que enfrente a @MillosFCoficial no será menos que Ruud Van Nistelrooy pic.twitter.com/fzq322XIAa — Daniel Alarcón (@Magoeloinvisibl) July 7, 2022

Más tarde, en el minuto 84, ‘el Caballo’ anotó el 2-1 para el ‘Ciclón’. El delantero samario aprovechó un buen pase de Roberto Hinojosa, metió la punta del pie y desvió el balón para celebrar su primer gol en la Liga. Cabe señalar que el ‘Blanco, Blanco’ anotó el 2-2 definitivo en el tiempo de adición.

Debido a que dio una asistencia y anotó un gol, Ricardo Márquez fue elegido como la figura del partido y la Dimayor lo confirmó en sus redes sociales.

¡El mejor! 🏅

La figura del encuentro fue Ricardo Márquez de @UnionMagdalena #LigaBetPlayDIMAYOR II - 2022 ⚽ pic.twitter.com/Bm5zuqBXKO — DIMAYOR (@Dimayor) July 8, 2022

Hinchas de Millonarios reaccionaron al partidazo de Márquez:

Durante el partido y después del mismo, hubo muchos comentarios de hinchas de Millonarios sobre el nivel del Ricardo Márquez. Varios de ellos demostraron cierta indignación porque, a lo largo de dos años, él no mostró el nivel diferencial que hizo sufrir al Once Caldas.

Caballo Márquez pone asistencia y mete un gol en el primer partido con Magdalena. ¿Cuál será la maldición de Millonarios? — Luis. (@DL26C) July 7, 2022

Unión Magdalena y Once Caldas empataron a 2 goles en el primer partido de la #LigaBetPlayDimayor 2022-2. Ricardo Márquez jugó como nunca jugó con la camiseta de Millonarios. pic.twitter.com/IQqLExaBRm — Diego Quiroga Ussa (@ussa_diego) July 8, 2022

Jajajajajaja yo sabía que el Caballo Márquez se iba de Millonarios y empezaba a hacer goles. — Santiago. (@RecojoCarton98) July 7, 2022

Si ven, el Caballo Marquez era el delantero que siempre necesitó Millonarios pero no le dieron la oportunidad ni el aguante.



*Dijo nadie, nunca ni la mamá Yegua* — Juanchato Ⓜ️ (@Juanchatoo) July 7, 2022

- Ricardo El 🐴 Márquez en su debut con Unión Magdalena ante el Caldas:

⚽ Asistencia

⚽ Gol [Marcó el 2do]

⚽ Figura de su Equipo

- Definitivamente hay Jugadores que no cuajan en Millonarios pic.twitter.com/kUYZbn3fNl — Édgar Parche Azul (@Eddez2) July 7, 2022

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<