“A nosotros en Nacional no nos prohíben decir las cosas”, ‘El Arriero’ Herrera

Ante los rumores y las diferentes informaciones que surgieron, en Atlético Nacional decidieron tomar un espacio de la habitual rueda de prensa antes de los partidos para aclarar todo lo referente a la salida del futbolista Giovanni Moreno.

En la comparecencia ante los medios participaron el presidente Emilio Gutiérrez, el futbolista Jhon Duque y el técnico Hernán Darío Herrera. Este último manifestó que la marcha de ‘Gio’ les duele a todos, pero señaló que ante esta situación ni él ni los jugadores pueden intervenir.

‘El Arriero’ también fue cuestionado sobre si luego de lo ocurrido con el centrocampista antioqueño sentía que la dirigencia del club limitaba la libertad de expresión de los integrantes del equipo. Ante esto, el estratega confesó que a ellos no les prohíben “decir las cosas”.

A nosotros no nos van a prohibir decir las cosas, he tenido la libertad de decir lo que yo pienso. Uno vive de emociones, a veces digo cosas, pero no es para ofender a nadie, y no me han hecho reclamos por lo que digo

— Hernán Darío Herrera