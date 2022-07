La ‘Dimayorada’ tamaño familiar que hicieron con la Liga Femenina 2-2022

Dimayor confirmó que no organizara la Liga Femenina en el segundo semestre de 2022 (Tomado del Instagram de Catalina Usme y del Twitter de la Dimayor)

Desde que se anunció, con bombos y platillos, que en la segunda mitad del año volvería a haber fútbol femenino, surgió mucha emoción entre los hinchas y las deportistas que exigen apoyo. Sin embargo, a solo días del inicio de la Copa América Femenina 2022, que será en Colombia con el objetivo de demostrar apoyo a esta categoría del balompié, la Liga empezó a estar en duda.

Tras una asamblea extraordinaria, la Dimayor confirmó que no organizara la Liga Femenina en el segundo semestre de 2022. Decisión que no solo es polémica, sino que demuestra la pobre gestión de la organización, por no decir otra cosa, cuando del fútbol femenil se trata.

Dimayor anunció Liga Femenina en el segundo semestre del año:

El 5 de junio de 2022, la Dimayor anunció, en compañía del Ministerio de Deporte, que, por primera vez, habrá Liga Femenina en el segundo semestre del año. La noticia, que salió a la luz justo antes de la consagración de América en la Liga BetPlay Femenina 2022, fue celebrada.

Empezaron las dudas sobre la realización de la Liga:

El 4 de julio de 2022, la prensa colombiana reveló que la Liga Femenina, a realizarse en el segundo semestre de 2022, estaba en duda. Según las versiones que salieron a la luz dicho día, solo había nueve equipos dispuestos a presentar equipo para disputar el torneo. Debido a esto, la Dimayor decidió realizar una asamblea extraordinaria para decidir si realizar la competencia o no.

El presidente de Dimayor respaldó la realización de la Liga Femenina:

El 6 de julio de 2022, Fernando Jaramillo, el presidente de Dimayor, confirmó en una charla con Win Sports los nueve equipos confirmados para la Liga Femenina: Cali, América, Nacional, Millonarios, Real Santander, Llaneros, Pereira, Cortuluá y Bucaramanga.

El mismo día, Jaramillo habló con ‘El Vbar’ de Caracol Radio y dejó claro que su posición era realizar la Liga, incluso si era mucho más corta que la hecha en el primer semestre.

Estoy convencido que hay que hacer una liga femenina, así sea mucho más corta que la anterior. Hay que darle continuidad al fútbol femenino, por lo que significa la Copa América — Fernando Jaramillo

Dimayor confirmó que no organizará la Liga Femenina:

Llegó el 7 de julio, día de la asamblea extraordinaria de Dimayor. Tras mucha incertidumbre, la organización emitió un comunicado oficial informado su decisión sobre la realización de la Liga Femenina 2-2022.

Increíblemente, Dimayor informó que no organizará la Liga Femenina en el segundo semestre de 2022. Pero, lo más indignante es que, para salir del paso, destinó un grupo de representantes que organizaran un torneo femenino con ayuda de la Federación Colombiana de Fútbol.

La asamblea extraordinaria de la DIMAYOR, designó a sus cuatro representantes en el Comité Ejecutivo de FCF, para que soliciten a la Federación organizar y realizar una competencia femenina para el segundo semestre del 2022, considerando los elementos discutidos en la reunión.

La justificación del presidente de Dimayor:

Una vez terminó la asamblea extraordinaria de la Dimayor, Fernando Jaramillo atendió a los micrófonos de Win Sports. Como se esperaba, uno de los temas que tocó fue la insólita decisión sobre la realización de la Liga Femenina en el segundo semestre de 2022.

Jaramillo empezó por anunciar que designaron una comisión que fortalecerá la Liga Femenina a partir del próximo año. Y después confirmó lo que puso el broche de oro a la ‘Dimayorada’, la Federación organizará el campeonato y este no será profesional.

Tuvimos una discusión muy larga sobre el fútbol femenino y su futuro. Se nombró una comisión conformada por Real Santander, Santa Fe, América y Fortaleza, para que trabajen en el fortalecimiento de la liga, así tener una liga mucho más sólida el próximo año. Para este año, se le va a oficiar a la Federación Colombiana de Fútbol, a través de sus representantes del fútbol profesional, hacer un torneo. Será un torneo amateur, pero jugará equipos como Cali y América, que necesitan fogueo para la Copa Libertadores 2022. No es una liga profesional porque solo teníamos siete clubes confirmados, además hay unos inconvenientes económicos bien complejos en los clubes. — Fernando Jaramillo

