Flamengo da un golpe de realidad y destruye al Tolima en la Libertadores

Tras perder 0-1 en la ida, que se jugó en Ibagué, el ‘Pijao’ viajó a Brasil para plantarle cara al ‘Fla’ e intentar revivir el ‘Maracanazo’. Como muchos esperaban, el partido Flamengo vs. Tolima, por Copa Libertadores 2022, fue una exhibición de los locales. Como si la enorme superioridad futbolística no fuera suficiente, los de Dorival Junior no tuvieron piedad y golearon muy feo a Hernán Torres y sus dirigidos.

- 1er tiempo

Desde el inicio del partido Flamengo fue infinitamente superior al Tolima. De hecho, el primer gol del ‘Fla’ llegó en el minuto cinco. El encargado de hacerlo fue Pedro, quien aprovechó un jugadón de sus compañeros para rematar dentro del área y venció a William Cuesta.

Con el marcador 1-0 (global 2-0), el ‘Pijao’ se vino abajo y su rival aprovechó. En el 20′, Julián Quiñones, quien contactó el balón tras un rebote corto, metió un autogol y Flamengo celebró el 2-0.

El equipo colombiano no paró de sufrir en la parte inicial. A pesar de esto, el descanso llegó sin más goles en el marcador.

- 2do tiempo

Para la parte complementaria, Hernán Torres realizó un par de cambios con los que esperaba cambiar la cara de su equipo y, por qué no, ir por el empate. Lastimosamente, ocurrió todo lo contrario.

Resulta que, en el minuto 47, Pedro anotó el 3-0 y concretó su doblete. Los de Brasil no pararon y ‘Gabigol’ anotó el 4-0 (5-0 en el global) en el 57′.

El Tolima tuvo un breve momento de dominio y anotó el gol de la honra. Quiñones, que había hecho el autogol, celebró el 4-1 en el 63′.

Que los colombianos descontaran solo enfureció al Flamengo, que no tardó en anotar más goles. Pedro concretó su ‘hat-trick’ en el 67′ y Matheus Franca anotó el 6-1 seis minutos más tarde. Como si eso fuera poco, Pedro volvió a anotar en el 79′ y se ratificó, gracias a sus cuatro goles, como la gran figura del partido.

Tras los 90′ reglamentarios, el árbitro señaló el final del partido, Flamengo ganó 7-1 (global 8-1) y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022.

