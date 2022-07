Martín Arzuaga cree que Víctor Cantillo es el Sergio Busquets sudamericano

Debido a que Corinthians eliminó a Boca Juniors en la Copa Libertadores 2022 y el volante magdalenense fue importante, muchos volvieron a debatir sobre su juego y su lugar en la selección Colombia. Precisamente por eso, Martín Arzuaga dijo que Víctor Cantillo es el Sergio Busquets sudamericano. Según sus palabras, el jugador tiene características muy similares al ‘crack’ del Barcelona.

En la noche del 5 de julio de 2022, Corinthians y Boca Juniors se enfrentaron en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. Cantillo fue titular en el ‘Timao’ y, a lo largo de los noventa minutos, fue importante para que su equipo mantuviera el arco en cero.

Una vez concluyó el tiempo reglamentario, el marcador global permaneció 0-0 y todo se definió en la tanda de penales. Víctor Cantillo cobró el segundo penalti de Corinthians y anotó, mientras que Sebastián Villa cobró el tercero de Boca y falló. Luego de ocho cobros por lado y lado, el equipo brasileño se impuso y eliminó al ‘Xeneize’ en La Bombonera.

En la tarde del 6 de julio de 2022, un día después del partido, Martín Arzuaga analizó el juego de Cantillo durante el programa ‘F Show’ del canal ESPN Colombia. El exjugador destacó algunas características del volante oriundo de Ciénaga, Magdalena. Lo que llamó la atención fue que aseguró que Víctor es el Sergio Busquets sudamericano.

En este muchacho veo un ‘crack’, una evolución y un crecimiento impresionante. Busquets no necesita pegarle patadas a nadie y Busquets es el diez del Barcelona, lo fue cuando tuvo a Xavi y a Iniesta a los costados. También es el ocho y tiene buen pie... (Cantillo) podría ser el Busquets sudamericano.

Él no quita balones, los balones le llegan porque está bien posicionado. De ahí es que empieza el juego. Es muy importante porque él es el cinco y no hace grandes recorridos. Sí, quita, pero no hace grandes recorridos. Desde ahí comienzas a armar las jugadas que resultan siendo productivas para Corinthians.

— Martín Arzuaga