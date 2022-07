“Tuvo suerte”, Willington Ortiz analiza el título de Nacional en la Liga

La consagración del ‘Verdolaga’ en la primera división provocó muchos comentarios entre los diferentes referentes del fútbol colombiano. Justo lo que ocurrió en esta ocasión, ya que hubo unas palabras de Willington Ortiz sobre el título de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 1-2022. Estas apuntaron al factor que le permitió a los dirigidos por Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera ser campeones.

El 3 de julio de 2021, Win Sports publicó una corta entrevista hecha a Ortiz. El exjugador empezó felicitando a Nacional, que se coronó campeón luego de imponerse ante el Tolima. Lo interesante fue que aseguró que el ‘Verdolaga’ tuvo suerte y por eso el ‘Pijao’, que para él jugó mejor, perdió.

En la misma entrevista, el ‘Viejo Willy’ habló sobre la llegada de Néstor Lorenzo a la selección Colombia. Según sus palabras, Hernán Torres era el entrenador ideal para tomar las riendas de ‘la Tricolor’.

A mí no me gustó la escogencia de Néstor Lorenzo. Me gustaba Hernán Torres, un colombiano que fuera técnico de la selección Colombia. ¿Por qué? En las Eliminatorias que vienen compiten 10 selecciones y hay 8 cupos. Yo no creo que Colombia no clasifique con 8 que lleguen, por eso Torres tenía todas las condiciones porque ha sido campeón con Tolima, Millonarios, América y también le fue bien con Medellín. Además, fue campeón en Perú y tiene todas las condiciones y le está yendo muy bien con Tolima.

— Willington Ortiz