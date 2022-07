Reinaldo Rueda habría quedado enormemente decepcionado de Borja y Cuadrado

Para nadie es un secreto que el nivel de algunos jugadores en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 fue malo, esto provocó malos resultados y, por ende, el entrenador vallecaucano salió de ‘la Tricolor’ por la puerta de atrás. Debido a esto llamó la atención que, según información de la prensa, Reinaldo Rueda habría terminado muy decepcionado de Juan Guillermo Cuadrado y Miguel Ángel Borja en su paso por la selección Colombia.

El 30 de junio de 2022, ESPN Colombia dio a conocer una entrevista hecha a Cuadrado. En esta le preguntaron por la llegada de Néstor Lorenzo a ‘la Tricolor’. El lateral de la Juventus reconoció la experiencia del DT argentino y destacó que él tendrá su confianza y la de los demás jugadores:

En la mañana del 5 de julio de 2022, durante su sección ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Planeta Fútbol’ en al emisora Antena 2, Carlos Antonio Vélez se refirió a las palabras de Cuadrado. El reconocido periodista tildó de desubicado a Juan Guillermo, pues considera que los jugadores no deben dar confianza al entrenador, sino que el entrenador es quien debe darle confianza al plantel.

Leí las frases, como siempre desubicadas, de Cuadrado. Cuadrado ya había tenido salidas en falso cuando, con poses doctas, a la par de Mina, dieron conferencia de prensa en la costa atlántica y dijeron cada bobada.

La última de Cuadrado es que le dio su confianza a Don Lorenzo. Definitivamente estos muchachos son unos desubicados. ¿Los jugadores dándole confianza a técnico? Tendría que ser al revés, que el técnico, después de elegirlos por meritocracia, le dé confianza a los jugadores.

Lo que pasa es que están acostumbrados a respaldar al que les da y no al que les exige. Entonces se creen que con derecho de decir quién sí y quién no, a quién le trabajo y a quién no. A la leyenda (José Pékerman) le trabajamos porque, como no trabajó un carajo, nosotros hacemos por él para que pueda perpetuarse en el cargo. Estuvo ahí siete años sin ganar nada.

Llega Queiroz y les exige, entonces tome, la lleva. Y llega Rueda, que es colombiano, entonces démosle en la cabeza.

— Carlos Antonio Vélez