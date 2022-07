Rafael Dudamel no va más en el Cali y todo por un fichaje que no pidió

Para nadie es un secreto que los malos resultados tenían al entrenador venezolano en la cuerda floja. A pesar de esto, en el ‘Azucarero’ lo aguantaron, en parte, porque salió campeón de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2021.

Sin embargo, unas declaraciones colmaron la paciencia de los directivos del club y la decisión que muchos esperaban llegó. Resulta que, según información de la prensa, Rafael Dudamel ya no sería el entrenador del Deportivo Cali y la decisión se tomó tras un problema desatado por Ítalo Montaño, uno de los fichajes para la segunda mitad de 2022.

Vea también: Néstor Lorenzo ilusiona: Melgar fue superior y le sacó un valioso empate al Cali

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente su contratación, Ítalo Montaño, quien viene del fútbol croata, es nuevo jugador del Cali. La noticia sorprendió a los hinchas y también a la prensa, por lo que le preguntaron a Dudamel al respecto el 29 de junio de 2022. Sorpresivamente, el DT aseguró que no conoce a Montaño y su molestia con los directivos quedó en evidencia.

No conozco a Ítalo, no ha sido un pedido mío. No ha sido un pedido del cuerpo técnico. No hay que discutir las condiciones del futbolista, porque no lo conozco.

Son las formas las que terminan, desde el inicio, haciendo que la llegada de un futbolista no sea la más armónica. Pero bueno, son las cosas que pasan que muchas veces te invitan a reflexionar.

— Rafael Dudamel