Arremeten contra Sebastián Villa tras negar los cargos de “abuso sexual”

Tras la audiencia de indagatoria sobre Sebastián Villa, imputado por los cargos de abuso sexual con acceso carnal violento, e incluso tentativa de homicidio, el colombiano se defendió de las acusaciones en su contra. Además, denunció a la misma joven tras su declaración por “falso testimonio”.

Aproximadamente hora y media duró la cita de Villa con las autoridades. Allí expresó que todas las denuncias en su contra eran falsas, jurándolo ante la fiscal Vanesa González.

Villa solo respondió las preguntas de su abogado defensor, quien es Martín Apolo. El atacante dio por sentado que “es una persona tranquila y nunca abusaría de una mujer”.

El delantero habló puntualmente de Tamara Doldán. De acuerdo con su versión habrían tenido varias relaciones sexuales, pero todas consentidas.

En la noche puntual del asado, cuando después se hablaría de la escena del presunto abuso sexual, el vínculo sexual habría tenido el consenso de Villa y su esposa.

Después del acto, apareció Flor, la segunda mujer protagonista en el escándalo. Él habría empezado a bailar con ella, pero no sucedió algo más.

Villa entraba en la concentración al día siguiente. Tamara estaba necesitando de su ayuda para una mudanza, pero él no le habría podido ayudar. Él afirma rotundamente que “ha sido muy bueno con ella”.

Ya el origen de todo, según la declaración de Villa, radicaría en una reunión que entablaron ambos.

“Después de eso ella me mostró una foto de una nalga morada. Yo le digo ‘qué le pasó', entonces me dice que ella puede decir que había sido yo y con eso me arruinaba la carrera.

Ya este año, dos días antes de la semifinal contra Racing, mi abogado recibe un llamado de un chico llamado Federico, quien exigió una suma de dinero para no hacer la denuncia”.

— Sebastián Villa