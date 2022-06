Villa niega haber cometido abuso sexual y revelan un audio que lo compromete

Desde que una de las exparejas del extremo de Boca Juniors lo acusó de abusar sexualmente de ella, hubo mucha polémica porque la situación supera al conflicto que tuvo con Daniela Cortes. El tema, que ya lo tiene en el ojo del huracán, presentó una importante novedad que las autoridades tendrán muy en cuenta. Resulta que la prensa de Argentina reveló un importante audio sobre la denuncia de abuso sexual de Tamara Doldán a Sebastián Villa. Este es bastante comprometedor y, además, salió a la luz el mismo día en que él declaró ser inocente.

En la mañana del 30 de junio de 2022, Sebastián Villa aseguró que es inocente en la investigación que protagoniza por las acusaciones de abuso sexual de Tamara Doldán. El medio argentino Telam compartió las declaraciones que el colombiano dio ante la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría.

Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer. La cual esta sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mi. Yo soy una excelente persona.

Sebastián también entregó detalles de las conversaciones que tuvo con la denunciante, momento en el que desacreditó sus palabras.

Ella me mostró una foto de una nalga morada, yo le digo ‘que qué le pasó ahí’, entonces ella me dice que ella puede decir que había sido yo y que con eso me arruinaba la carrera.

Para concluir, Telam dio a conocer las palabras de Martín Apolo, abogado de Villa:

Estuvo tranquilo, aunque no es grato para nadie tener que dar explicaciones por algo que no cometió

Que Sebastián Villa se declarara inocente no fue lo único que llamó la atención este 30 de junio, ya que TyC Sports sacó a la luz un audio bastante comprometedor. En este Félix Benítez, asistente del extremo de Boca Juniors, habla con M (amiga de Tamara Doldán).

La conversación, que habría ocurrido en junio de 2021, es bastante comprometedora porque Benítez no niega que Villa haya abusado de Doldán. Además, reconoce que ella tuvo “moretones” y deja en evidencia que el entorno del jugador sí buscó llegar a un acuerdo extrajudicial. Como si fuera poco, la amiga de la denunciante se refirió a una cachetada que él le habría pegado a Tamara.

Félix: - Por eso le dije a ella, ¿vos querés llegar a algo? Yo le dije, ¿vos querés llegar a algo? Bueno. Y sí, Sebastián está haciendo algo, está buscando una solución. Me dice ‘bueno hablá con ella’, le dijo a Martín (Apolo, abogado de Villa) ‘hablá con ella, y si quiere que no se le vean ya sus moretones, que se le borren milagrosamente en tres días, vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema. Y bueno, le pido disculpas’. Pero la mina no entiende nada de eso. ¿Querés irte por el otro camino que es poner denuncia? Bueno, necesito que me digas si la vas a poner, porque si vas a poner denuncia, tú sabes que, a ver, el “Negro” ahora está en pretemporada. ¿Y sabés que si pone denuncia, qué hay que hacer? Lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso (la denuncia de Daniela Cortés), entonces....

M: - Ella me dijo que le dio una cachetada Sebastián.

Félix: - Eso ya no lo sé porque no estuve ahí, eso no puedo decir porque ya me fui. Ahora el punto es que se trató de buscar una solución pero ella no quiso. Está enojada, se la entiende y bueno… Como se lo dije, ‘¿quieres que llame a Sebastián? Lo llamo a Sebastián’.

Félix: - Mientras yo estuve en la casa, y también estuviste tú. ¿Te acuerdas?

M: - Si, yo estuve.

Félix: - Ella se fue a la habitación bajo su responsabilidad. Lo que hayan hecho ahí adentro es problema de ellos dos. No de las redes sociales, no mío, no de M…, no de (Carlos) Zambrano, no de nadie. Es problema de ellos dos. Y yo llamarla a pelear con ella no iba a hacerlo porque no te puedes poner de culo con una mujer hoy en día cuando tenés todo por perder. Así que la llamé para arreglar y no se pudo, no se pudo.

M: - Y bueno, que hable con Sebastián y arregle, cosa de ellos. Mejor así.

Félix: - Te decía porque me dijo que tú sabías.

M: - Sí porque me llamó Sebastián, yo no sabía nada.

Félix: - Ah, te llamó Sebastián.

M: - Sí, ayer. Después me fui y la vi a Tami. Pensé que era mentira pero no. ‘¿Qué pasó?’, le dije a Sebastián, ‘no entiendo nada, ahora la voy a ver a mi amiga’. La fui a ver y me asusté también. Pero bueno, que arreglen ellos las cosas. Yo no tengo nada que ver acá, no quiero problemas con nadie, a mí que no me jodan las pelotas.

Félix: - Jaja, que no te jodan las que no tienes.

M: - Sí…

Félix: - Dale listo M…, te mando un abrazo.

M: - Bueno dale Félix, dale. Chau.