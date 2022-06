Hinchas del Tolima no llenan el estadio contra Flamengo y les llueven críticas

Críticas a la hinchada del Tolima porque no llenó el estadio en el partido contra Flamengo (Archivo EFE)

Tras la derrota en la final de Liga BetPlay 1-2022, se esperaba que el ‘Pijao’ y su hinchada recibieran con furia al ‘Fla’, su rival en los octavos de final de la competencia internacional. Lamentablemente, los hinchas no estuvieron a la altura de la ocasión. Por eso, las críticas a la hinchada del Tolima porque no llenó el estadio en el partido contra Flamengo en la Copa Libertadores 2022 no tardaron en inundar las redes sociales.

Una vez comenzó el partido, fue evidente para quienes veían el duelo en televisión que el estadio estaba muy, muy lejos de estar lleno. Aunque está claro que la hinchada quedó un poco decepcionada después de perder la final de Liga contra Nacional, se esperaba que apoyaran como nunca en el enfrentamiento contra Flamengo.

Como el apoyo no se vio en la cancha, las redes sociales se llenaron de críticas contra la hinchada del ‘Pijao’. Unas apuntaron a la decepción de no ver el Estadio Manuel Murillo Toro a reventar. Pero otras fueron más drásticas y aseguraron que, para considerarse un equipo grande, título que muchos ya le dan al Tolima, hay que tener una hinchada que lo respalde.

Creería yo que el único equipo de los clasificados a 8vos de Libertadores que no llenaba su propio estadio contra Flamengo, era el Tolima. 🤦🏻 — Gabriel Pasternak (@apagueyprenda) June 30, 2022

Tremenda nomina que tiene el Tolima, y no llenan el estadio en 8vos de final, no pueden ser tan fríos, aun así el periodismo habla de que es el nuevo grande??? — DiegoRC (@DiegoRC1217) June 30, 2022

@EduardoLuisFut un abrazo Eduardo...queria comentar respecto a aquello del Tolima como "nuevo grande"....para ser grande tambien toca tener una hinchada fiel....y lo siento ...pero ese estadio pequeño...nunca se llena!! — Fed God (@fegodo123) June 30, 2022

Que tristeza la gente del Tolima, este partido era para que el estadio estuviera a reventar. Y no está ni la mitad lleno. Así no nuevo grande. Así no. Nota: soy hincha de @nacionaloficial haciendo fuerza por @cdtolima en libertadorea — David Martinez (@DavidDavidmau12) June 30, 2022

Triste muy triste la afición del Tolima en el estadio de Ibagué, semivacío ante el Flamengo...



Se empeñan en demostrar que no son un equipo grande. — Roman Gómez (@RomanGomez) June 30, 2022

