Aseguran que Junior sería el campeón de Liga si Borja no se comía tantos goles

Para nadie es un secreto que el delantero cordobés entró en una mala racha en la recta final de la primera división del FPC. Precisamente por eso, Julián Téllez cree que Junior sería el campeón de la Liga BetPlay 1-2022 si Miguel Borja no erraba tantos goles. El exjugador, quien ahora trabaja en medios, explicó por qué la imprecisión del jugador le ‘pasó factura’ al equipo barranquillero.

En la tarde de 28 de junio de 2022, durante el programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, Téllez habló sobre el bajón del Junior en los cuadrangulares semifinales de la Liga. Tras señalar que el ’Tiburón’ no llegó a la final por diferentes factores, entre ellos el nivel de sus jugadores, el exjugador apuntó directamente a Borja. Según sus palabras, si Miguel Ángel no se comía tantos goles, pues entró en una mala racha, el equipo barranquillero sería el campeón y no Nacional.

Depende de muchas aristas que son del momento. A esa altura del momento pasan muchas cosas: lesiones o los jugadores suben o bajan el nivel. Ha habido campeonatos en los que, por ejemplo, Dayro Moreno hace tremendo campeonato en el ‘todos contra todos’ y en las finales baja. Como han habido torneos en los que no hace goles, pero llegan las finales, la rompe y termina goleador. Voy a ser sincero... A Borja lo agarró la mala. Donde Borja meta todo lo que le generaban, Junior era el campeón. A Borja lo agarró la mala. Es que se los comía debajo del arco y la pelota le pasaba por debajo del pie, ¿o no? — Julián Téllez

"Donde Borja meta todo lo que le generaba Junior, Junior era campeón" @julitellez9#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/6xREtKfT32 — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) June 28, 2022

Los números de Miguel Borja en la Liga BetPlay 1-2022:

Aunque muchos criticaron la imprecisión de Miguel Borja en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 1-2022, lo cierto es que él tuvo un aporte goleador importante a lo largo de la competencia. Con diez goles, el cordobés quedó en el tercer lugar de la tabla de goleadores, a solo tres de Dayro Moreno, quien ganó la bota de oro.

