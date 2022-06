Pareja de Jarlan Barrera dio la cara tras despacharse por el título de Nacional

En la noche del 26 de junio de 2022, el ‘Verdolaga’ superó al Tolima y ganó, después de varios años de sequía, la primera división del fútbol colombiano. Debido a esto, los jugadores del club y sus allegados aprovecharon para ‘pasarle factura’ a quienes los criticaron cada vez que no cumplieron los objetivos en épocas pasadas. Precisamente por eso, la pareja de Jarlan Barrera explicó sus duras palabras sobre la consagración de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 1-2022. Ella le bajó el tono a sus declaraciones, que dieron mucho de qué hablar y provocaron molestia en cierta parte de la hinchada.

Una vez finalizó el partido que consagró a Nacional, Melissa Cuadrado, actual pareja de Jarlan, se desahogó en sus redes sociales. Ella fue enfática en el logro de Barrera, pese a que muchos aseguraron que era un fracasado, gordo y de que no corría.

En la tarde del 28 de junio de 2022, Melissa Cuadrado dio una entrevista al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. En esta le preguntaron por su polémica publicación, ya que muchos la tomaron como una ‘echada en cara’ hacia los hinchas de Nacional que criticaron a Jarlan Barrera. Ella empezó por asegurar que el mensaje no estuvo dirigido a la hinchada o a alguien en específico. Además, dejó claro que su intención fue enfatizar en los tres aspectos que siempre le criticaron a su pareja, que está ‘gordo’, que es ’fracasado’ y que ‘no corre’:

No es son de guerra. Simplemente son palabras y no son para la hinchada o para gente en específico. Son las tres palabras que, cuando me vana decir algo de él, aparecen.

Hice énfasis en eso, pero no refiriéndome a alguien. Son las palabras más hirientes que creen que a uno le pueden doler.

Jarlan está muy feliz por lo que hizo. Pero quiero dejar claro que esto es algo colectivo, él no llegó a ese momento solo. Él necesito ayuda de todos sus compañeros, del equipo como tal.

Él marcó el gol que nos llevó a la final. Pero, para llegar hasta este momento, hay un recorrido. Todos recorrieron un camino largo. Él no estuvo solo, siempre estuvo con sus compañeros.

No voy a decir que hubo una, dos o tres personas. Esto es algo de todos, desde los jugadores que menos se mencionan hasta los que más. Todos fueron fundamentales para llegar hasta el momento de conseguir la estrella.

— Melissa Cuadrado