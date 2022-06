El ‘Arriero’ Herrera se rindió ante la hinchada de Nacional, a horas de la final

Falta menos para la finalísima liguera entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, con un marcador global que favorece al cuadro ‘Verdolaga’ de cara a la obtención de un nueva estrella, esa misma que ha sido esquivo para el club desde hace 5 años.

A punta de un gran banderazo, la hinchada del visitante se hizo sentir y motivó a su equipo de una forma increíble. Los ánimos están ‘al tope’, según lo que se ha podido percibir del club paisa, que tiene la ventaja de obtener el título #17 de Liga.

Las palabras del ‘Arriero’ Herrera

En la conferencia previa al partido entre ‘Pijaos’ y ‘Verdes’, Hernán Darío Herrera habló principalmente del apoyo de su hinchada. Aprovechó el espacio para dar las gracias y, de esta forma, habló de la obligación que se tiene para ganar el título.

“Si ustedes van al hotel acá en Ibagué y vieran cómo nos recibieron y cómo nos despidieron en Medellín, no nos queda otra que jugarnos todo por nuestra afición. Uno con ese ánimo y con esa berraquera con la que entonan esos cánticos, entonces nosotros tenemos que sacar más de lo que tenemos. Por eso es que Nacional está donde está, esa hinchada está empujando muy fuerte". — Hernán Darío Herrera, antes del partido entre Tolima y Nacional

¿Cómo saldrá a jugar Nacional?

De acuerdo con Herrera, quien no se animó a dar un once inicial de su equipo, no hay tanta prioridad en jugar bonito. Al son que le toque Tolima, Nacional reaccionará.

“Las finales se juegan diferentes, porque al frente hay un rival que quiere ganar. A veces se prestan para jugar bonito, a veces no y tenemos que sortear todo eso. Todo depende mucho de la propuesta que haga Tolima. Los jugadores ya saben lo que deben hacer y si nos toca jugar diferente, lo vamos a hacer”. — Hernán Darío Herrera

Tal vez se verá a un Nacional reactivo y expectante a la postura del Deportes Tolima, que deberá presionar alto y atacar hacia los predios de Kevin Mier, quien ha sido una de las grandes figuras en el cierre del campeonato.

Nacional contará con toda su nómina disponible, ya con el regreso de Nelson Palacio y la recuperación adecuada de Dorlan Pabón, quien habría sufrido una molestia física en el juego de ida. El único ausente es Baldomero Perlaza, cuyos días están contados en la institución.

Lea también: Hernán Torres le advirtió a Nacional que ‘competirán a muerte’ para remontar

Hora y fecha de la final:

El encuentro de vuelta, entre Tolima y Nacional, se disputa este domingo en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 7:00 p.m. (hora local)