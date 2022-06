“Puede ser difícil para él”, Rivaldo le sugirió a Falcao que dejara España

Varias sensaciones dejó el rendimiento de algunos colombianos del extranjero. Parece que hay polos opuestos entre Luis Díaz, figurón del Liverpool en las últimas campañas, y Radamel Falcao García, quien renovó por un año más con Rayo Vallecano pero le ha costado.

Rivaldo, una voz autorizada para manifestarse al respecto, habló para Betfair y se refirió puntualmente al caso del ‘Tigre’, dado que había sonado para reforzar al Toluca de México, todo por un ofrecimiento liderado por Jorge Mendes, su representante directo.

Haciendo un análisis de su última temporada, Rivaldo le hizo una recomendación directa al atacante sobre cuál debería ser su paso a seguir. Ante el ofrecimiento a Toluca, le recomendó que partiera hacia dichos lares.

Rivaldo no desaprovechó la oportunidad para hablar sobre Díaz, resaltando sobre las altas expectativas que tiene el extremo para la próxima temporada, ya sin Sadio Mané en el club de Anfield.

Pasando por ‘los dolorosos’, el referente no podía creerse cómo es que Colombia saliera de la próxima fiesta mundialista, dado el nivel de nómina y la tradición futbolera. Rivaldo prácticamente lamentó que la ‘Tricolor’ se perdiera la cita.

“Es difícil entender por qué se perdieron el Mundial con el equipo y la tradición que tienen. Personalmente me entristeció que no participaran, pero lo importante para que no vuelva a ocurrir es estar concentrados desde el primer partido, y no esperar hasta el final para salir a por todas.

Creo que todo el equipo estará atento a lo ocurrido en 2022 y no volverá a fallar en 2026, asegurando su presencia en la Copa”.

— Rivaldo