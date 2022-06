Petro querría al presidente de Acolfutpro en MinDeporte y la Federación está afanada

Ahora que el líder del ‘Pacto Histórico’ asumirá la Presidencia de la República, muchos se preguntan qué pasará con los dirigentes del fútbol colombiano, ya que la posibilidad de una intervención para cuadrar cuentas está latente. Precisamente por eso llamó la atención que el presidente de Acolfutpro estaría en la baraja de candidatos para ser el Ministro del Deporte de Gustavo Petro.

En la tarde del 24 de junio de 2022, el periodista Alejandro Pino, quien hace parte de la casa ComuTricolor, reveló que Carlos González Puche, actual presidente de Acolfutpro, estaría en la baraja de candidatos para ser el ministro del Deporte del gobierno Petro. Más tarde, Pino amplió la información en el programa ‘La Titular’ de Red+ Noticias. Según su versión, quien también tendría posibilidades de llegar al Ministerio sería María Isabel Urrutia.

Alejandro continuó asegurando que en la Federación Colombiana de Fútbol ya están enterados de la posibilidad. Como su esperaba, el presidente (Ramón Jesurún) y el vicepresidente (Álvaro González Alzate) no estarían a gusto con esto.

Alejandro Pino señaló que la noticia no cayó bien en la Federación porque, una vez salga Fernando Jaramillo, actual presidente de la Dimayor, el puente de comunicación con el Ministerio del Deporte se caería. Esto, como es obvio, provocaría que el Gobierno quiera intervenir a la FCF y, por ende, a la Dimayor. ¿Qué pasaría en este escenario? Que los diferentes escándalos de corrupción y violación a los derechos del trabajador revivirían y podrían provocar sanciones y mucho más.

En estos momentos han citado a reuniones a los dirigentes para ver cómo lo van a suavizar. Es que en el Gobierno actual tienen a Fernando Jaramillo (presidente de la Dimayor). Pero el 8 de agosto Jaramillo ya no es presidente de la Dimayor. A él le van a tirar ácido el 8 de agosto porque la mayoría de los presidentes de clubes no quieren que continúe.

Mal que bien, Jaramillo funciona de puente con este Gobierno. Recuerden que Ernesto Lucena, quien fue el primer Ministro del Deporte, le cayó duro a la Federación y le pidió la renuncia a Jesurún (presidente de la FCF). Pero después llegó la negociación...

No hay puentes con el Gobierno de Petro. Y, si les ponen de Ministro, a Puche, presidente de Acolfutpro, no va a haber puentes. Si ponen de Ministro a Puche, Puche va a llegar a exigir cuentas, lo que nunca hacen los gobiernos, lo que no hizo Coldeportes y no ha hecho aún el Ministerio del Deporte. Y es, bueno, hablemos de cuentas, veamos en qué están el fútbol colombiano y hablemos de los derechos laborales de los deportistas.

— Alejandro Pino