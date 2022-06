Dimayor confirma si el Tolima gana por el escritorio la primera final de Liga

Alegando que la inscripción de Giovanni Moreno fue indebida, el ‘Pijao’ aspiraba a ganar, con su demanda, el primer duelo de la serie que consagrará al nuevo campeón del FPC. Sin embargo, a través de una resolución, la Dimayor confirmó que el Tolima no ganará ‘por el escritorio’ el partido de ida de la final de Liga BetPlay 1-2022.

En la tarde del 24 de junio de 2022, la Dimayor emitió la resolución oficial a la demanda del Tolima. En esta dejó claro que los argumentos del ‘Pijao’ no fueron convincentes y por eso el marcador del encuentro permanecerá 3-1 a favor de Nacional.

No acceder a la solicitud efectuada en el recurso de reposición interpuesto por Deportes Tolima en contra de la Suspensión de Ejecutoriedad de Sanción contra Giovanni Moreno del registro de Atlético Nacional, contenida en la Resolución número 036 de 2022.

No conceder el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión por no acreditarse ninguna de los supuestos establecidos en el inciso 2, artículo 171 del CDU de la FCF.Y por lo tanto se rechaza por improcedente el recurso de apelación y no se le dará trámite.

Cerrar y Archivar el presente procedimiento instaurado por Deportes Tolima.