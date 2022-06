Carlos Antonio Vélez ‘vació’ con todo a Luis Díaz por el partido en Riohacha

Desde que ‘Lucho’ jugó un partido de exhibición en su tierra, muchos destacaron la humildad que demuestra a pesar de su éxito en el Liverpool. Sin embargo, otros aseguraron que él no debería dar este tipo de espectáculos, ya que podría surgir algún inconveniente que perjudique su nivel en los ‘Reds’.

Precisamente a lo anterior hubo unos comentarios de Carlos Antonio Vélez sobre el partido de exhibición de Luis Díaz en Riohacha, La Guajira. Según el reconocido periodista, este tipo de actos no son bien vistos por equipos serios, como el Liverpool.

El pasado 17 de junio de 2022, ‘Lucho’ hizo parte de un partido de exhibición en la reapertura del estadio de Riohacha, La Guajira. En este compartió junto a exjugadores, amigos y familiares.

En medio del juego, el jugador del Liverpool anotó un gol y, como se esperaba, los espectadores celebraron con alegría la anotación. En medio de la euforia, muchos invadieron la cancha y se volcaron sobre el jugador. Aunque la situación no pasó a mayores, algunos señalaron que el físico de Luis pudo verse comprometido. Por eso criticaron a la organización del partido e, incluso, al propio ‘Lucho’.

Esto pasó ayer en Riohacha, La Guajira: Gol de Luis Díaz en la reinnauguración del estadio y la gente invadió el campo. La Policía no pudo hacer nada. Acá lo tomaron folclórico. Yo, del Liverpool, no permito más que mi jugador de 100 millones siga actuando en estas condiciones pic.twitter.com/997kJSh7rr

En la mañana del 20 de junio de 2022, durante su tradicional sección ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Planeta Fútbol’ en la emisora Antena 2, Carlos Antonio Vélez se refirió al partido de exhibición de Luis Díaz. El reconocido periodista no tuvo pelos en la lengua y le pegó tremenda ‘vaciada’ al extremo guajiro.

A mí eso no me parece serio, ni cómodo, ni responsable. Él puede hacer con su vida una saya. Pero, a la distancia, consejo de ‘perro viejo’: tenga cuidado.

Tras su consejo a Luis Díaz, Vélez recordó algunas situaciones similares que no provocaron problemas a jugadores. Lo que llamó la atención fue que trajo a colación a James Rodríguez.

Ese tipo de actos no son bien vistos en los equipos de fútbol serios, que pagan fortunas por los jugadores para que compitan con la camiseta de su club. No para que estén de ‘peladero’ en ‘peladero’, por su tierra, jugándose el físico que tanto le cuidan.

Para concluir, el reconocido periodista volvió a hablarle ‘directamente’ a Luis Díaz:

Luis, yo creo que eso no está bien. Vamos a suponer que en su contrato no está, cosa que dudo. Es una cosa de sentido común. ¿Usted cómo se va a arriesgar a una lesión antes de una pretemporada? Antes de un torneo que comenzará rápido, con competencia internacional incluida. Se va a jugar rápido por el Mundial y la Champions comienza antes.

A mí me parece que eso no está bien... ¿Que es la familia y que los amigos? Sí, muy bonito y muy populista. Eso genera - ohhh, no ha perdido la humildad, está con el pueblo -. Todos sabemos que usted no ha perdido la humildad, todos sabemos que usted está con el pueblo.

Se puede hacer daño y puede entrar en una etapa, parecida a la que entraron otros jugadores colombianos, que, si bien no los multaron o castigaron, empezaron a mirarlos de reojo desde el palco noble de los equipos.

— Carlos Antonio Vélez