“Sí es fracaso”, Cruz Real reconoció, con matices, que Junior perdió el semestre

Como fue eliminado de la Copa Sudamericana 2022, el entrenador argentino tenía en el FPC la oportunidad de reivindicarse con la hinchada del ‘Tiburón’. Sin embargo, tras perder contra Nacional en un partido clave, el equipo barranquillero también se quedó sin título local y por eso muchos llenaron de críticas al DT.

Debido a lo anterior, hubo una respuesta de Juan Cruz Real a quienes dicen que el Junior fracasó en la Liga BetPlay 1-2022. Esta apuntó a que, más allá del título de la competencia, el equipo ganó varias cosas importantes para el futuro.

En la tarde del 18 de junio de 2022, Cruz Real dio una entrevista al programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports. En esta le preguntaron si, al igual que muchos hinchas, considera que el Junior fracasó en la Liga.

El DT empezó por señalar que, si fracasar es igual a no ser campeón, entonces el ‘Tiburón’ sí fracasó. Sin embargo, dejando de lado el ser o no campeón, expuso algunas razones por las que considera que su equipo no perdió el semestre.

Depende cómo lo miremos. Si fracaso es no salir campeón, sí fue fracaso. Si analizamos el rendimiento del equipo, la identidad que logró, pensamos en el tiempo de trabajo que llevamos, que el campeón es uno solo y que peleamos hasta el final... Indudablemente no nos alcanzó. Pero el equipo logró una identidad en poco tiempo con un montón de matices que tiene el calendario que jugamos en Colombia. Ahí hay dos lecturas. Depende de qué queramos ver. Si miramos solamente el resultado final, sí fue fracaso. — Juan Cruz Real

¿Juan Cruz Real continuará en Junior?

Aunque algunos hinchas exigieron que Juan Cruz Real salga del Junior, pues, para ellos, no hizo los méritos suficientes para seguir, todo apunta a que continuará. Según la información que entregó Diego Rueda, uno de los periodistas mejor informados del país, el argentino seguirá al mando del ‘Tiburón’ en el segundo semestre de 2022. Esta información coincide con laque diferentes sectores de la prensa han entregado.

Juan Cruz Real continuará como técnico del Junior en el segundo semestre del 2022. La Liga y la Copa Colombia serán sus grandes objetivos. — Diego Rueda (@diegonoticia) June 17, 2022

