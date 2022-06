Que regrese Román Torres, la propuesta de Robayo para que Millonarios mejore

Tras el fracaso en el camino a la final de la Liga BetPlay 1-2022, que disputarán Nacional y el Tolima, el ‘Embajador’ puso manos a la obra para mejorar su plantilla de cara al segundo semestre del año. Precisamente por eso Rafael Robayo propuso que Román Torres regrese a Millonarios. Según él, el equipo de Alberto Gamero necesita más seguridad en el centro de la defensa.

Vea también: Daniel Ruiz, el jugador más cotizado y con mayor valor en el fútbol colombiano

El 18 de junio de 2022, el portal deportivo Futbolred publicó una entrevista hecha a Robayo. En esta el bogotano habló sobre las falencias que actualmente tiene Millonarios, equipo en el que jugó muchos años y en el que es referente. Sorpresivamente, él propuso que Torres, experimentado central que también pasó por el ‘Embajador’, regrese al equipo para que mejore en defensa.

Le falta un central de experiencia. Si me dice quién, está Román Torres libre, ha querido venir, tiene a Millos en su corazón. Podría aportar mucha experiencia, en esa defensa que es muy endeble. Con la salida de Juan Pablo Vargas a la Selección, nos mostró que no tenemos seguridad en esa zona, para nivelar eso cuando no está.

Rafael Robayo también enlistó los fallos de Millonarios en todas las líneas. Tras hablar del defensa central, se refirió al trabajo de los laterales, volantes y delanteros:

En los laterales, es necesario tener recambio. Bertel terminó haciendo un gran campeonato, jugando bien, al igual que Elvis. Pero no hay quien los supla, para cuando no estén desde lo físico no estén o por sanción. En la mitad se necesita experiencia, Larry y Pereira lo han hecho bien, al igual que Stiven. No hay quien lidere, con todo respeto, en el campo, que alce la voz, que le ponga los pies sobre la tierra a los muchachos.

Maca necesita otro compañero que le ayude, uno de experiencia que le ayude. Para que no tome todo el peso. Nos dimos cuenta que Daniel Ruiz es un buen jugador, con proyección, pero está joven para lidiar con el peso de Millonarios.

Celis y Sosa llegaron para aportar, pero no fueron la solución esperada. Un extremo es fundamental. Hay jugadores jóvenes como Guerra, Quiñones y Gómez, pero falta uno con peso, con experiencia, para que les enseñe a jugar con calma en los momentos finales, para tomar mejores decisiones

Con la llegada de Luis Carlos y el rumor de Castro, se necesita otro atacante, que meta respeto. No es fácil con cinco o seis jugadores, pero los necesita el equipo.

— Rafael Robayo