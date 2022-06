¿Intervenirla? Las posiciones de Petro y Rodolfo sobre la corrupción en la FCF

Desde que la carrera por ser el próximo presidente de Colombia comenzó, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta dieron a conocer sus posiciones sobre algunos problemas que aquejan al fútbol colombiano. Entre todo lo que hablaron, llamó la atención que las posiciones de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro sobre la corrupción en la Federación Colombiana de Fútbol apuntaron a la intervención.

Gustavo Petro dio una entrevista al portal Marca Colombia, en la cual habló sobre el panorama del deporte nacional. Aunque resumió brevemente lo que espera hacer en caso de llegar ala presidencia, lo que más llamó la atención fue su posición sobre la corrupción en la Federación Colombiana de Fútbol.

Petro empezó por recordar que la Constitución ordena que toda institución deportiva debe ser democrática. Con esto en mente, señaló que, bajo el pretexto de ser privados, los máximos entes del fútbol colombiano ocultan su corrupción:

Esa democratización de la organización deportiva me parece fundamental porque la hace más rica, controla temas de corrupción, que en Colombia han existido porque hasta la mafia se metió en el fútbol. Y al final esos procesos corruptos terminan llevando al traste un proceso sostenido de negocio.

Toda debe ser democrática. ¿Qué significa esto? Que esas hinchadas en torno a un equipo de fútbol regional deberían tener una expresión en la conducción del fútbol de su equipo. Luego le responden a uno que eso es privado. No, la Constitución lo ordena. Y eso no es colombiano, existe en el mundo.

Sí hay unos problemas graves de corrupción. La Constitución tiene un artículo que yo quise recordar y se me armó una tormenta. La Constitución ordena que toda organización deportiva debe ser democrática.

Petro también respondió si buscará intervenir a la FCF por medio del Ministerio del Deporte:

Si legalmente ese mandato de la constitución lo permite, pues sería abrir los equipos de fútbol y todos los escenarios, las ligas... A veces las ligas son círculos muy cerrados que excluyen deportistas y población de los escenarios deportivos. Tú ves por ejemplo a patinadoras con ganas y como no estás en la liga no puedes utilizar las pistas. Yo lo viví en Bogotá. Las canchas hechas públicamente por el distrito en los barrios y de repente tenían un dueño privado y los que querían jugar tenían que pagar. Y en barrio donde ya no alcanza eso se convierte en una exclusión.

— Gustavo Petro