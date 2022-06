“No está vendido ni tiene permiso”, en Gimnasia explotaron contra Johan Carbonero

Los colombianos, para mal o para bien, han sido protagonistas en muchos novelones dentro del fútbol argentino. El caso de Johan Carbonero no ha sido la excepción, ya que ha sido una verdadera ‘culebra’ su cambio de aires.

El extremo colombiano, quien tuvo notables actuaciones con Gimnasia y Esgrima de La Plata, estaba cerca de ser anunciado en Racing Club para los siguientes días; es más, todo estaba listo y restaba que Johan se hiciera los exámenes médicos en la ‘Academia’. A pesar de que fue vendido ya, en el ‘Lobo’ dan por sentado de que no es así.

La operación financiera de Racing trataría de casi $3.5 millones de dólares por el 75% de sus derechos deportivos.

Es más, Johan habló sobre su nuevo club aparentemente. Había afirmado que “a los colombianos les ha ido bien acá y esperemos que a mí también. Estoy bien físicamente y ahora que estoy en Racing voy a darlo todo por Racing”.

Pero otra realidad vivía el dirigente de Gimnasia. Fue contundente al afirmar que no tenía ningún permiso para hacerse los exámenes de carácter médico.

Quedo grabada la reacción del presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, al enterarse que Johan Carbonero se estaba haciendo los chequeos médicos.

“Mirá, no tiene permiso de parte nuestra para hacer la revisión médica. Si la está haciendo, será una cuestión particular, pero de nuestra parte no tiene permiso".

— Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia La Plata