“No tiene estatus”, Jorge Luis Pinto sobre Néstor Lorenzo en ‘LA TRICOLOR’

Néstor Lorenzo fue el escogido para enderezar el rumbo de la Selección Colombia. Para los próximos cuatro años, el argentino asumirá el reto de darle el salto de calidad a la ‘Tricolor’. No solamente bastaría con avanzar al Mundial de 2026, según lo que se estipula.

El mismo exasistente de José Pékerman lo destacó a través de la última conferencia de prensa, afirmando que buscará ubicar a Colombia en lo alto del fútbol mundial. “Vamos a hacer de Colombia nuevamente ese país fuerte y poderoso que hemos tenido en la última etapa del fútbol internacional”, había señalado en la presentación oficial.

Sin embargo, hay escepticismo en algunos sectores. Jorge Luis Pinto, quien conoce bien lo que es dirigir al seleccionado nacional, criticó fuertemente la designación y defendió ‘a capa y espada’ a los técnicos colombianos.

Al santandereano no le gustó nada que nombraran a Lorenzo, señalando que había otros candidatos con mayores méritos de cara a asumir el mando. A través de una entrevista con Futbolred, el técnico dejó sus sensaciones, con más duda que respaldo.

“Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, tampoco a Hernán Torres y Alexis García. No tiene estatus para dirigir la Selección Colombia.

Así mismo, pese a que destacó lo hecho por Lorenzo en Melgar de Arequipa, le pareció más superior lo hecho por otros técnicos en la órbita nacional, poniendo en tela de juicio la capacidad de tomar las riendas del equipo.

“Yo sé qué es Melgar, cuál es el nivel de competencia en Perú. Aquí hay entrenadores que tienen mayor capacidad.

No sé si el señor Lorenzo sepa trabajar, la verdad jamás lo he visto, pero los méritos para llegar a un estatus de Selección, en este momento en el mundo, no los tiene. No importa que sea extranjero, pero debieron escoger a alguien con más experiencia.

Está bien si no contemplan a los que ya dirigimos mundiales, en la FCF tienen todo el derecho a definir. Pero que evalúen bien a otros. No sé a quién le están creyendo.

— Jorge Luis Pinto