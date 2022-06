Ni Julio Comesaña se imaginó que el mismo DIM goleara a la Equidad en Techo

El pasado jueves en la noche se vivió una jornada intensa para definir el segundo finalista liguero. Mientras que Independiente Medellín logró cumplir con la tarea, luego de golear contundentemente 1-5 a la Equidad en Bogotá. De nada iba a servir, porque al Tolima le bastó con un 1-0 contra Envigado en aras de lograr el cupo a la final.

Posterior al cotejo, Julio Comesaña dejó sus sensaciones de lo que fue un partido impensado. El uruguayo siempre había destacado la fortaleza defensiva del cuadro ‘Asegurador’; sin embargo, la temprana expulsión del arquero local, Washington Ortega, condicionó todo y el cuadro bogotano nunca vio la luz.

Para el estratega del DIM, nadie se esperó que ocurriera una victoria tan abultada a favor. La Equidad tenía la segunda opción para clasificar a la final, pero salió despachada ante un rival iluminado.

El líder en el banquillo ‘Poderoso’ afirmó que aún no se ha reunido con la dirigencia para revisar su continuidad en el DIM. Sin embargo, en caso de que decidan no continuar con él, lo respetará.

Tengo contrato hasta diciembre y no tuvimos conversaciones para diagramar el segundo semestre. Estaré a a espera de una conversación. Hay poco tiempo y muchas cosas que hacer.

Por más de que tenga contrato, si el club piensa que no se debe seguir lo hablamos. Si tengo que agarrar la valija e irme, lo hago también. No me ata ningún dinero ni mucho menos ahora.

— Julio Comesaña