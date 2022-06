Luis Fernando Suárez reveló que le ofrecieron a ‘LA TRICOLOR’ y la rechazó

Desde que clasificó al Mundial de Qatar 2022, muchos empezaron a preguntarse por qué el entrenador antioqueño no ha tomado las riendas de ‘la Tricolor’ a lo largo de su exitosa carrera. Es que, según diferentes versiones, él ha hecho más méritos que Néstor Lorenzo, quien recientemente fue anunciado como el DT en propiedad del combinado colombiano.

Precisamente por lo anterior llamó la atención que Luis Fernando Suárez reveló que rechazó a la selección Colombia en el año 2000. Además, explicó qué lo llevó a tomar la difícil decisión.

En la mañana del 16 de junio de 2022, Suárez dio una entrevista al programa ‘6 AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio. En este le preguntaron si tiene una ‘espinita’ guardada porque, aunque ha clasificado a tres Mundiales, ninguno fue con ‘la Tricolor’. El DT antioqueño respondió señalando que todavía tiene el sueño de dirigir al combinado colombiano. Pero lo que llamó la atención fue que reveló que en el año 2000 la Federación Colombiana de Fútbol le ofreció la dirección técnica de la selección:

Hubo una situación en la que a mí me ofrecieron la selección, fue en el año 2000. Pero yo creía, y me parece que tenía razón, que estaba muy crudo como para tomar una selección de mayores. Entonces no la acepté.

Después, no se han alineado los astros. Y Colombia tuvo un técnico grandísimo como José Pékerman, que hizo las cosas muy bien iniciando esta década. Y yo he estado por un lado y por el otro. Básicamente es por eso.

Yo no sé si llamarlo guayabo, porque uno siempre querrá dirigir a su país. Lo que hago yo, conscientemente, es que, cada vez que estoy por fuera, dirigiendo clubes y más si estoy dirigiendo selecciones, representó a mi país lo mejor posible.

— Luis Fernando Suárez