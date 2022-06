Herrera aseguró que Nacional no quiso ser primero en el ‘todos contra todos’

Aunque muchos no le tiene fe, el entrenador antioqueño logró llevar al ‘Verdolaga’ a la final de la primera división del FPC. Precisamente por eso, las palabras de Hernán Darío Herrera sobre el desempeño de Nacional en el ‘todos contra todos’ de Liga BetPlay 1-2022 llamaron bastante la atención. Según él, el equipo paisa aflojó en dicha fase porque quiso.

¿Cómo le fue a Nacional en el ‘todos contra todos’?

Aunque fue líder durante gran parte del ‘todos contra todos’, Nacional aflojó en las últimas fechas y cedió la punta. Tras los 20 partidos disputados, el equipo de Herrera terminó en el tercer lugar. Por eso, Millonarios y Tolima, el primero y segundo respectivamente, obtuvieron el ‘punto invisible’.

Millonarios / 42 Tolima / 40 Nacional / 36 Medellín / 34 Junior / 32

Las palabras del ‘Arriero’ Herrera:

En la tarde del 16 de junio de 2022, Herrera dio una entrevista al programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. En esta le preguntaron por lo hecho en los cuadrangulares, ya que mucho no le tenían fe a Nacional porque bajó de nivel en la recta final del ‘todos contra todos’. El DT respondió con una afirmación bastante inesperada, pues, según sus palabras, el ‘Verdolaga’ no quedó de primero en el ‘todos contra todos’ porque no quiso.

Hubo tanta gente que habló que iba a pasar lo mismo, que Nacional llegaba hasta ahí, que gana todo al principio y cuando llega a la final no pasa nada. Entonces dije - ah, bueno, la voy a cambiar. Si ustedes hablan tanto la voy a cambiar, voy a quedar de tercero o de cuarto. No voy a quedar de primero a ver qué pasa -. ¿Ahora que se puede decir? Que teníamos razón nosotros. — Hernán Darío Herrera

#LoDijeronEnBLU “Si hubiéramos querido quedar primero (en el todos contra todos), lo hubiéramos luchado": Hernán Darío Herrera, técnico de Atlético Nacional #BlogDeportivo pic.twitter.com/6GBlFGjR6a — Blog Deportivo (@blogdeportivo) June 16, 2022

