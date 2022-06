Carlos Antonio Vélez culpó a la directiva de Millonarios de la eliminación

Está claro que el ‘Embajador’ fue uno de los equipos que mejor jugó a lo largo del campeonato. A pesar de esto, quedó con ganas de llegar a la final porque aflojó en los cuadrangulares semifinales y Junior, al igual que Nacional, le sacaron ventaja. Precisamente por eso llamó la atención que Carlos Antonio Vélez culpó a los directivos de Millonarios de la eliminación de Liga BetPlay 1-2022. Es que, según el reconocido analista deportivo, Alberto Gamero no tiene los jugadores ideales para salir campeón.

En la mañana del 13 de junio de 2022, durante su sección ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Planeta Fútbol’ en la emisora Antena 2, Vélez analizó el empate entre Millonarios y Nacional, el cual dejó al equipo bogotano sin posibilidades de llegar a la final. Él empezó por asegurar que los directivos del ‘Embajador’ son los grandes culpables de la eliminación, pues no reforzaron debidamente la plantilla y mandaron a Gamero y a muchos jóvenes a la guerra.

El único responsable de la eliminación de Millonarios es la dirigencia, que no reforzó debidamente o de manera correcta. Hasta ahora lo están haciendo (...) No han hecho un carajo, no han hecho nada. Han traído a Celis y a Sosa. Han traído a jugadores de medio pelo.

La campaña de Millonarios ha sido extraordinaria, a pulso. No les dieron desde arriba la gasolina de avión que necesitan los equipos para ganar.

¿Cuál fue la figura de Nacional? Olivera. Nacional juega muy bien? No, Nacional no juega muy bien. Nacional se pasó siete partidos sin ganar, marcó dos goles y en estos cuadrangulares solo le pudo ganar al equipo eliminado. No le ha podido ganar ni a Millonarios, ni a Junior.

En el único apartado en que fue realmente leal a su fútbol, fue contra Bucaramanga. En el resto intentó ataques directos y se defendió mal. Cuando usted habla de que la figura fue el central, es porque le llegaron y le llegaron. A Millonarios le faltó gol. Si Millonarios hubiera tenido alguien que meta la pelota, Nacional no estaría intentando llegar a la final.

— Carlos Antonio Vélez