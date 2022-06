“Doy un paso al costado de la Selección”, Luis Advíncula renuncia a Perú

El seleccionado peruano le dijo adiós a su sueño de ir al Mundial de Qatar, tras perder en el repechaje ante Australia por 5-4 en penaltis. Luego del empate en los 90 minutos reglamentarios y en la prórroga, los dirigidos por Ricardo Gareca fueron menos efectivos que los de Graham Arnold desde los doce pasos.

Mientras por los ‘Socceroos’ falló su cobro Martin Boyle, por Perú desperdiciaron su oportunidad Luis Advíncula y Álex Valera. Tras la atajada de Mathew Ryan, la decepción fue total en los ‘incas’, que terminaron entre lágrimas.

Uno de lo más afectados fue el propio Advíncula, quien se arrojó al suelo tras el penalti de Valera ante la mirada de todos sus compañeros. Pese a que el defensor tuvo un rendimiento regular durante los 90 minutos, su tristeza se trasladó hasta fuera del terreno de juego.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador del Boca Juniors publicó una historia en la que anunció su retiro de la Selección y se disculpó con su familia y amigos después de la derrota.

Responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la Selección, no reo que tenga fuerzas para levantarme de esto.

— Luis Advíncula