Gamero se negó a hablar de “fracaso” con Millonarios tras la eliminación

Millonarios no logró abrir el marcador pese a su insistencia, presión alta y exigencia al máximo de los jugadores. El ‘Azul’ solo cerró su empate a ceros frente a Atlético Nacional, que lo marginó de cara a la lucha por llegar a la final del fútbol colombiano.

El empate dejó bastante ruido, puesto que los ‘Embajadores’ sumaron una eliminación más. Aunque el conjunto quedó líder absoluto en la fase regular, el cansancio y la corta nómina no dieron tregua.

El DT de Millonarios, Alberto Gamero, se mostró muy dolido cuando finalizó el juego. Aunque defendió a muerte a sus dirigidos, sabe que algún sector de la hinchada querrá pedir su cabeza. Frente a ello, el ‘Sonero’ dio la cara.

Hoy no hablo de fracaso porque es para aquel que no lo intenta y nosotros lo intentamos. Quiero que el hincha entienda que todos estamos dolidos por no llegar a la final, pero tenemos un equipo con casi el 50% del fútbol base que está representado bien a la institución.

Hicimos todo para ganar el partido, pero ellos también se defendieron bien; me da nostalgia escuchar la palabra “fracaso” para Millonarios con 48 puntos en el bolsillo.

Desde que llegué a Millonarios tengo la ilusión de salir campeón, lo he intentado y no se ha podido, pero me queda la satisfacción de que hoy tenemos un equipo que sabe a qué juega.

— Alberto Gamero en rueda de prensa posterior al Millonarios 0-0 Nacional