Luis Enrique ve a Argentina y Brasil “por encima del resto” en el Mundial

Cada vez falta menos para la fiesta mundialista de Catar, que tendrá su primer cotejo el 21 de noviembre. De a poco se va contemplando la previa, con polémicas declaraciones de varias figuras del balompié.

El seleccionador español, Luis Enrique, dio de qué hablar en rueda de prensa previo al juego contra República Checa, que se disputará por la Nations League de la UEFA. Allí le preguntaron sobre el Mundial y sus candidatos para llevarse la corona.

El DT dio la sorpresa, porque no habló de ningún equipo europeo como se esperaba. Pese a la sequía de títulos para los de la Conmebol en certámenes mundiales, perfiló como los favoritos a Brasil y Argentina.

“Si me preguntas si veo a una selección por encima del resto, creo que Argentina. También Brasil, si no la menciono los periodistas se me echarían encima. Están muy por encima del resto

— Luis Enrique, seleccionador de España.