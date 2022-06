“No hay nada que festejar”, Gustavo Alfaro tras conocer fallo de la FIFA

Luego de que la FIFA ratificara a Ecuador para el próximo Mundial de Catar a finales de año, se desataron múltiples reacciones en ambos bandos. Mientras que Chile buscará una apelación en los próximos días, los protagonistas del campo están tranquilos y enfocados de cara al primer cotejo ante el seleccionado anfitrión.

Gustavo Alfaro, entrenador de la ‘Tri’, dio sus sensaciones de la decisión a través de una conferencia de prensa. En cuanto al técnico argentino, estuvo convencido de que el trabajo en Eliminatorias no se iba a perder. Para él, se hizo justicia, aunque no sería motivo de celebración.

El DT argentino señaló que Byron Castillo la ha pasado bastante mal. Todo pinta que se emprenderán acciones legales contra la Federación Chilena de Fútbol ante dicha situación.

La única preocupación que tenía era por Byron Castillo, por las cosas que estaba sufriendo humanamente, que eran absolutamente injustas. Uno sabía eso, pero hasta que no existiera un pronunciamiento no podía dejarlo de lado

Aunque la posibilidad fue muy latente de estar eliminado de Catar, Alfaro resaltó lo hecho por sus dirigidos en el terreno de juego.

Nunca hubo un día en el que nosotros no pensáramos que lo que nos habíamos ganado con derecho dentro de la cancha, iba a permanecer en ese lugar.

Más allá de las presiones, las cuestiones que pusieron en tela de juicio, esto no me sorprende, ya que hace 30 años estoy en el fútbol y sé que hay de todo dentro de él. Si bien a veces no alcanza con ponerle el pecho a las circunstancias, hay que poner el estómago porque hay cosas que lo resuelven.

— Gustavo Alfaro