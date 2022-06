Andrés Cadavid respaldó a los “mañosos” que queman tiempo para ganar partidos

Debido a la baja cantidad de tiempo juego efectivo promedio en el FPC, los jugadores que simulan y hacen teatro, con el objetivo de cuidar un resultado y provocar una decisión arbitral a favor, han recibido muchas críticas. Sin embargo, algunos referentes del balompié nacional demostraron que esta es una estrategia válida. Tal y como ocurrió en esta ocasión, pues palabras de Andrés Cadavid sobre la simulación y la perdida deliberada de tiempo en el fútbol colombiano fueron una muestra de apoyo a los mañosos.

En la mañana del 10 de junio de 2022, Cadavid dio una entrevista al programa ‘Balón Dividido’ del canal ESPN Colombia. En esta le preguntaron si ‘quemar tiempo’ es algo válido en el fútbol, tema muy sonado por la actitud de los jugadores del Junior en el empate contra Millonarios.

Como es costumbre, el central del Medellín no tuvo pelos en la lengua y aseguró que el fútbol es para los vivos y los mañosos.

Esto lo ganan los vivos. El fútbol se hizo para la gente de calle, para la gente inteligente y viva. Es para la gente que tiene ese chip y dice - aquí no me gana nadie, nadie entra y vamos a ganar -. Esto no se hizo para la gente pasiva . Esto se hizo para gente que tiene que tomar decisiones en milésimas de segundo. Esos son los futbolistas, son una raza diferente. 40 mil personas, más las que están en televisión, ven si alzas la mano, si mueves la boca o si te mueves para a la derecha o a la izquierda.

¿De qué trata este juego? Aquí valen todas las mañas. Después de tener una medalla en tu pecho, a la familia alegre en tu casa y de conseguir un buen contrato, ¿quién te va a decir algo?

¡Ay, no, es que te tiraste!.. Yo he tenido que hacer tiempo para quedar campeón. No nos pongamos con que hay que jugar a lo bien. ¡Nada! El fútbol es como es. Es para gente viva, para gente mañosa. El fútbol es para gente que quiere lograr cosas.

Como usted aferrándose a un sueño. Si yo estoy aferrado un sueño y me falta un minuto para alcanzarlo, no voy a regalar el balón. Si me tengo que tirar, me tiró. Ya ellos verán qué hacen. Si yo estoy en el equipo contrario, como muchas me ha tocado, toca descifrar.

A la gente le da rabia y dice - ay, no, es que el equipo defensivo quedó campeón -. Bueno, entonces usted por qué no fue capaz de descifrar lo que ellos estaban planteando. Si usted es tan bueno, ¿por qué no fue capaz de descifrar la manera de pararse de ellos y de meterse atrás? ¡Descífrelo! ¿O por qué no hizo eso? Habría quedado campeón y ellos no tendrían la medalla colgada. Le ganaron porque son, simplemente, formas de juego y de hacer las cosas.

— Andrés Cadavid