Petro cree que el regreso de Pékerman a ‘LA TRICOLOR’ es lo mejor para el FPC

Ahora que está disputando la presidencia de la República con Rodolfo Hernández, el candidato del ‘Pacto Histórico’ ha opinado sobre diferentes temas de interés nacional, entre ellos el deporte. Esto permitió saber que Gustavo Petro quería que José Pékerman regresara a la selección Colombia y explicó por qué. Sus palabras demostraron afinidad con lo que mostró el DT argentino en su paso por ‘la Tricolor’ y que, para él, se perdió.

El 8 de junio de 2022, Marca Colombia publicó una entrevista hecha a Gustavo Petro. En esta le preguntó por el presente del deporte colombiano y uno de sus comentarios más interesantes apuntó a José Pékerman. Al candidato le preguntaron si es hincha de algún equipo, a lo que respondió señalando que solo apoya a ‘la Tricolor’. Además, aprovechó para indicar que ‘Don José' debió ser el elegido para tomar, de nuevo, las riendas del combinado colombiano.

Hincha no soy tanto. Me gusta el buen fútbol. Cuando hay fútbol de calidad me gusta verlo. Con la Selección Colombia toca sufrir. Yo dije por ahí “con la P de Pékerman”.

— Gustavo Petro