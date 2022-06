Carlos Antonio Vélez cree que Borja es el Higuaín del fútbol colombiano

Aunque es el goleador del ‘Tiburón’ y uno de los delanteros más letales de FPC, el cordobés no atraviesa un buen momento y por eso no para de recibir duras críticas de la hinchada y la prensa. Tal y como ocurrió en esta ocasión, ya que Carlos Antonio Vélez comparó a Miguel Borja con Gonzalo Higuaín y no lo hizo para destacar las virtudes de ambos jugadores.

En la mañana del6 de junio de 2022, durante su tradicional sección ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Planeta Fútbol’ en la emisora Antena 2, Vélez analizó la victoria del Junior contra Millonarios en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 1-2022. Tras destacar el trabajo del ‘tiburón’ para anular el buen juego del ‘Embajador’, hizo un llamativo comentario sobre Borja. El reconocido periodista aseguró que Miguel Ángel es el Higuaín del fútbol colombiano, pues erró una gran cantidad de goles en los más recientes partidos del equipo barranquillero:

Lo complicó y le pudo haber ganado por más. Afortunadamente, para Millonarios, estaba Borja. Borja se llenó de opciones malogradas, es el émulo real y cierto de Higuaín en el fútbol colombiano. — Carlos Antonio Vélez

Los números de Miguel Borja en la Liga BetPlay 1-2022:

A lo largo de la Liga BetPlay 1-2022, Miguel Ángel Borja ha jugado 14 partidos, sumando un total de 1135 minutos. En este tiempo anotó nueve goles, cifra que lo tiene en la parte alta de la tabla de goleadores.

Está claro que sus números, por lo menos en Liga, no son malos. Tal vez, que no haya anotado en los partidos contra Bucaramanga y Millonarios, duelos claves de los cuadrangulares, motivó las constantes críticas de la hinchada y la prensa.

