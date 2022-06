Una locura: la promesa que cumplió Ronaldo Nazário si su equipo ascendía

A raíz del ascenso del Real Valladolid, club que está a propiedad de Ronaldo Nazário, el mítico exjugador que deslumbró a una enorme generación empezó a cumplir la llamtiva promesa.

Principalmente, el cometido trataba de recorrer largas distancias con una bicicleta eléctrica, a pesar de no estar en su plenitud física y no tener el ejercicio muy presente. Parece que lo anterior no importó, y junto con un equipo médico, se animó a recorrer al menos 120 kilómetros.

¿Cómo será el recorrido?

En cuanto a su recorrido, se trata del Camino de Santiago, el cual se cumple en honor del sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. Junto con su pareja sentimental, un guía, un fisioterapeuta y hasta un psicólogo, se decidió a cumplir con el recorrido de una forma poco peculiar.

Serán cuatro etapas de al menos 50 kilómetros por día. Se espera que el ‘Fenómeno’ llegue hacia la catedral de Santiago de Compostela el próximo miércoles, partiendo este domingo desde el mismo estadio del Real Valladolid. Ya Ronaldo subió un video ejercitándose y cumpliendo la promesa al recorrer próximamente cuatro provincias gallegas.

¿Cómo le fue al Real Valladolid en la temporada?

El conjunto ‘Blanquivioleta’ cerró la Segunda División de España en la segunda posición, acumulando un total de 81 puntos y los mismos del puntero del campeonato, el Almería. Ambos lograron el cupo directo a la máxima categoría del balompié ibérico.

