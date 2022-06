Luis Díaz comandó el once ideal de los mejores fichajes en la temporada 2021-22

Desde que llegó al Liverpool a principios de 2022, el extremo guajiro se ganó un lugar en la titular de Jürgen Klopp y fue protagonista en la obtención de los títulos de la Carabao Cup y la FA Cup. Precisamente por eso, en España incluyeron a Luis Díaz en el once ideal de fichajes de la temporada 2021-22.

El 5 de junio de 2022, el Diario AS de España publicó un artículo en el que eligió el once ideal de los fichajes hechos para la temporada 2021-22 en Europa. Como se esperaba, ‘Lucho’ Díaz entró en el once como uno de los delanteros. Además, su gran aporte al Liverpool tuvo bastante protagonismo:

Casi por unanimidad, el colombiano ha sido junto a Nkunku el jugador revelación de la temporada. El Liverpool ha encontrado en el ex del Oporto al jugador que necesitaba para desmembrar a las defensas rivales y quitarles presión a los Salah, Mané, Jota, Firmino... Parece que lleva toda la vida jugando en Inglaterra ya que ha aterrizado de pie en el Liverpool. La afición ‘red’ tiene nuevo ídolo.

Los demás integrantes del once:

El once escogido por el Diario AS tuvo cuatro defensas, tres volantes, tres delanteros y, por supuesto, un arquero. Los elegidos, en su mayoría, son jóvenes jugadores de las tres grandes ligas de Europa, España, Italia e Inglaterra. De ahí que Luis Díaz y David Alaba, los más reconocidos, comanden la selección de ‘cracks’ que cambiaron de equipo al inicio o a mediados de la temporada 2021-22.

Arquero: Mike Maignan (Milan)

Mike Maignan (Milan) Defensas: Marc Guéhi (Crystal Palace), Reinildo Mandava (Atlético), Alaba (Real Madrid) y Marc Cucurella (Brighton)

Marc Guéhi (Crystal Palace), Reinildo Mandava (Atlético), Alaba (Real Madrid) y Marc Cucurella (Brighton) Volantes: Bruno Guimarães (Newcastle), Teun Koopmeiners (Atalanta) y Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Bruno Guimarães (Newcastle), Teun Koopmeiners (Atalanta) y Eduardo Camavinga (Real Madrid) Delanteros: Arnaut Danjuma (Villarreal), Tammy Abraham (Roma) y Luis Díaz (Liverpool)

