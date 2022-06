Edwin Cardona le dio la razón a las críticas y afirma que “le costó” en Racing

Racing de Avellaneda inició con pie derecho su participación en la Liga Profesional Argentina. Su equipo venció 2-0 a Huracán en la primera fecha, con Edwin Cardona inicialista. El integrante de la ‘Tricolor’ fue ubicado como extremo izquierdo y disputó 82 minutos en el cotejo, siendo muy claro en los pases y participando activamente en el circuito ofensivo.

A través de una entrevista para ESPN, Cardona recordó las dificultades en el primer semestre bajo las órdenes de Fernando Gago, siendo muy autocrítico con su desempeño, ese mismo que le costó algunos silbidos en el fortín de Avellaneda.

Para cualquier jugador sumar minutos e ir partido tras partido, uno se va sintiendo mejor. Me he sentido muy bien. El primer semestre me costó un poco en lo personal; sabía que me hacían falta varias cosas y ahorita he ido mejorando. El cuerpo técnico confió en mí desde que me trajo y por eso estoy agradecido. Me tocó jugar y estoy contento.

— Edwin Cardona