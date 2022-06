Néstor Lorenzo habría llegado a ‘LA TRICOLOR’ porque se divorció de Pékerman

Desde que se confirmó la llegada del argentino a ‘la Tricolor’, muchos celebraron porque lo vieron como una forma de volver a las viejas épocas. Es que él fue el asistente técnico de ‘Don José' durante sus siete años al mando del combinado nacional. Precisamente por eso llamó la atención que, según información de la prensa, Néstor Lorenzo llegó a la selección Colombia porque rompió su relación con José Pékerman.

Vea también: Lorenzo era la segunda opción de ‘LA TRICOLOR’ y la primera era un DT ‘Clase A’

En la mañana del 3 de junio de 2022, durante su programa ‘Planeta Fútbol’ en la emisora Antena 2, Carlos Antonio Vélez mandó un mensaje a quienes celebraron que el proceso de Pékerman revivirá con la llegada de Lorenzo a ‘LA TRICOLOR’. El reconocido periodista contó que Néstor y ‘Don José' rompieron su relación por un problema de plata. Además, aseguró que Lorenzo llegó a la selección justamente porque ya no está en la línea de Pékerman:

No se metan más mentiras, el señor (Lorenzo) ya no pertenece a la cuerda a la cual perteneció. Y, si a pesar de lo que le hicieron intenta acercarse otra vez, demostraría una falta total de dignidad y no merecería el puesto en la selección nacional. Pero yo creo que tiene dignidad.

Hoy le dan el espacio en la selección nacional a Néstor Lorenzo porque se divorció de ‘Los Corleone’, de Vito (José Pékerman) y de Michael (Pascual Lezcano). El señor Lorenzo cometió un error, pero lo enmendó. Le costo lágrimas de sangre, pero no hay mal que por bien no venga. Fue el segundo de Vito y el empleado de Michael.

*Escuchar a partir del minuto 12:14

En la tarde del 4 de junio de 2022, el mismo Carlos Antonio Vélez reveló que la primera opción de la FCF para el banquillo de ‘la Tricolor’ no fue Néstor Lorenzo. El reconocido periodista aseguró que el principal candidato era un técnico ‘Clase A’ y lo denomino ‘Fulano de Tal’. Lastimosamente, su fuente no le permitió revelar la identidad del DT porque tiene contrato vigente y jugará el Mundial Catar 2022:

Mi fuente me dijo que es ‘Fulano de Tal’ y que no lo puedo decir. Y no lo digo. Ni siquiera mi esposa lo sabe, uno tiene que respetar las fuentes. Lo que sí les puedo asegurar es que era un técnico ‘Clase A’ y el día que se sepa el nombre vamos a decir - hombre, ¿por qué no esperamos en vez de hacer lo que hicimos? -. Es lo que hay...

— Carlos Antonio Vélez