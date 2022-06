Luis Díaz no jugará contra Arabia Saudita porque el Liverpool lo impidió

Como la rompió en el final de la temporada 2021-22, se esperaba que el extremo del Liverpool comandara a ‘la Tricolor’ en su próximo partido. Debido a que no lo convocaron, muchos hinchas exigieron explicaciones. Ahora que Héctor Cárdenas explicó por qué Luis Díaz no fue convocado para el amistoso Colombia vs. Arabia Saudita, quedó claro que el club inglés y su estado físico son las razones de su ausencia.

En la mañana del 4 de junio de 2022, Cárdenas, DT encargado de ‘la Tricolor’, atendió a los medios en una rueda de prensa. En esta le preguntaron por qué no convocó a ‘Lucho’ Díaz para el amistoso contra Arabia Saudita. Sorpresivamente, Cárdenas reveló que Luis y dos jugadores más no entraron en la convocatoria por razones médicas notificadas desde sus clubes:

Para nuestros jugadores siempre va a ser una distinción estar en la selección. Siempre habrá el deseo de estar en todos y cada uno de los partidos, independientemente que sean amistosos, que nunca se asumen de esa manera. Simplemente hay decisiones y oportunidades que se deben generar. En este caso, optamos por eso. Recientemente se dio lo de Luis, que, infortunadamente, faltando un día, recibimos un informe médico le impide estar con nosotros. También nos pasó con Andrés Colorado y con Valoyes. — Héctor Cárdenas



¿Cuándo y a qué hora es el partido contra Arabia Saudita?

La FCF ya confirmó, a través de un comunicado oficial, que el próximo partido de ‘la Tricolor’ se llevará a cabo a mediados de 2022. Se tratará de un amistoso contra Arabia Saudita, equipo que está preparándose para disputar el Mundial Catar 2022.

Colombia vs. Arabia Saudita

- Hora: 12:00 PM

- Fecha: 5 de junio de 2022

- Estadio: Enrique Roca (Murcia, España)

