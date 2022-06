Lorenzo era la segunda opción de ‘LA TRICOLOR’ y la primera era un DT ‘Clase A’

La llegada del entrenador argentino a ‘la Tricolor’ sorprendió a muchos, ya que pocos lo veían como una posibilidad real y preferían un perfil con más experiencia. Al parecer, eso mismo es lo que querían en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), por lo menos en un principio. Resulta que Néstor Lorenzo era la segunda opción para ser el entrenador de la selección Colombia y ya se conoce detalles sobre la primera.

En la tarde del 4 de junio de 2022, durante la transmisión del programa ‘Línea de 4′ del canal Win Sports, Carlos Antonio Vélez reveló que la primera opción de la FCF para el banquillo de ‘la Tricolor’ no fue Néstor Lorenzo. El reconocido periodista aseguró que el principal candidato era un técnico ‘Clase A’ y lo denomino ‘Fulano de Tal’. Lastimosamente, su fuente no le permitió revelar la identidad del DT porque tiene contrato vigente y jugará el Mundial Catar 2022:

Mi fuente me dijo que es ‘Fulano de Tal’ y que no lo puedo decir. Y no lo digo. Ni siquiera mi esposa lo sabe, uno tiene que respetar las fuentes. Lo que sí les puedo asegurar es que era un técnico ‘Clase A’ y el día que se sepa el nombre vamos a decir - hombre, ¿por qué no esperamos en vez de hacer lo que hicimos? -. Es lo que hay...

— Carlos Antonio Vélez