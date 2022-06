“A él lo robaron”, esposa de Baldomero Perlaza se despachó contra Nacional

Un novelón denso se vive en el FPC por la continuidad de Baldomero Perlaza en Atlético Nacional. Previamente se confirmó que el mediocampista no tendría su intención de renovar con el equipo, puesto que no ha sumado los minutos suficientes luego de su lesión. Además, varios clubes del extranjero preguntaron por él.

Como podía esperarse, un sector de la afición se lanzó en cuestionamientos hacia Baldomero y su familia por no renovar con los ‘Verdolagas’, diciendo que “tenía falta de compromiso”. Esto fue la tapa para Tatiana Gil, su compañera sentimental, quien salió en defensa de Perlaza en su Instagram personal.

¿Desagradecido por qué? ¿Acaso acá le regalaron algo? ¿Acaso él no se ganó a pulso el cariño después de que no lo querían, o acaso no se lesionó el tobillo jugando para Nacional? ¿O se lesionó rascándose las pelotas? Él acá no recibió nada gratis.

¿Cuántos de ustedes estuvieron presentes en las conversaciones con el presidente Emilio? ¿Cuántos de ustedes leyeron las ofertas? ¿Cuántos de ustedes, después de escuchar lo que Emilio decía y después salía a decir otra cosa diferente en la prensa, sabían personalmente? Me tienen mamada.

— Tatiana Gil, esposa de Baldomero Perlaza