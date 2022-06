“Somos responsables”, Éder Álvarez Balanta aún recuerda la eliminación mundialista

Un par de días antes de que se cumpla el partido amistoso entre Colombia y Arabia Saudita, como nuevo ciclo tras la dolorosa eliminación del Mundial de Catar, algunos jugadores dieron su lectura de qué ocurrió y cómo enderezar el camino para recuperar la senda ganadora. Ya con Néstor Lorenzo al mando, se afirma que el combinado nacional podría tomar un nuevo aire.

En la conferencia de prensa previa al cotejo de exhibición, habló el volante Éder Álvarez Balanta, quien volvió a ser tenido en cuenta para la cita con el equipo cafetero. Se mostró con altas expectativas, pero aún autocrítico de lo que fue la ausencia de Colombia para la próxima cita mundialista.

Si el no ir al Mundial fue un fracaso, es porque hubo una suma de situaciones que no se manejaron de la mejor manera. Desde adentro, tanto jugadores como directivos y cuerpo técnico, todos tomamos la responsabilidad de lo que fue este fracaso. Obviamente intentaremos hacer las cosas lo mejor posible, estar en los pequeños detalles para que posteriormente podamos tener eliminatorias exitosas y una gran participación en la Copa América. — Éder Álvarez Balanta

A pesar de no haber sumado continuidad bajo el mando de Reinaldo Rueda, Balanta se había incluido en el costal y afirmó que no ir al Mundial también era responsabilidad suya, al igual que “no estar en plenitud de forma” para algunas convocatorias, en donde no había sido citado.

En cuanto a la contratación de Néstor Lorenzo, el mediocampista se mostró firme e invitó a la gente para que creyera en el nuevo proyecto, encabezado por el argentino que brilló desde la rama técnica en Melgar de Arequipa, a pesar de ser su primera experiencia como técnico en propiedad.

Cabe recordar que el amistoso, entre Colombia y Arabia Saudita, se jugará el próximo domingo 5 de junio a partir de las 12:00 p.m. en Murcia, España.