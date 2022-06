Hinchas de ‘LA TRICOLOR’ se indignaron porque el nuevo DT no es Alberto Gamero

Una vez se confirmó la salida de Reinaldo Rueda, el debate sobre la nacionalidad que debería tener el próximo entrenador de ‘la Tricolor’ empezó. Para muchos, existían varios colombianos con la capacidad y la jerarquía necesaria para tomar las riendas del equipo. Mientras que otros apuntaban a que un extranjero era la única posibilidad.

Precisamente por lo anterior, varios vinchas lamentaron que Alberto Gamero no sea el nuevo entrenador de la selección Colombia. Es que, según sus perspectivas, con la llegada de Néstor Lorenzo quedó claro que en la Federación Colombiana de Futbol ni siquiera contemplaron la posibilidad de fichar a un DT colombiano.

Tras el nombramiento de Néstor Lorenzo como nuevo DT de ‘la Tricolor’, las reacciones de los hinchas inundaron las redes sociales. Como se esperaba, algunos comentarios demostraron cierta molestia porque el elegido para reemplazar a Rueda no fue colombiano. Además, la mayoría de dichos comentarios apuntaron a Alberto Gamero, quien es reconocido como uno de los mejores entrenadores del país desde hace varios años.

Tras la salida de Reinaldo Rueda, la baraja de candidatos para dirigir a ‘la Tricolor’ empezó a llenarse. Esto permitió que Alberto Gamero surgiera como uno de los entrenadores colombianos con posibilidades de asumir el reto. En consecuencia, él habló al respecto en una entrevista con la prensa. Como se esperaba, ‘Tito’ no ocultó sus deseos de ser DT de la selección Colombia. Sin embargo, dejó claro que no va a desesperarse si no llega a serlo:

Todo se lo dejo a Dios. Uno no puede desesperarse a buscar un puesto que no tengo. Antes decía que no puedo pretender un puesto porque hay un técnico. Me dolió lo de Reinaldo y no va a dejar de ser lo grande que es. Lo que uno tiene que hacer a diario es prepararse y trabajar. Sería mentira decir que no me seduce

— Alberto Gamero