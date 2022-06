¿Esperaban más? Hinchas de ‘LA TRICOLOR’ reaccionaron a la llegada de Néstor Lorenzo

La llegada del argentino, recordado por ser el asistente técnico de José Pékerman, tomó por sorpresa a los seguidores de ‘la Tricolor’. Aunque muchos aseguraron que su experiencia con ‘Don José' lo convierte en una buena opción, hubo algunos críticas al nombramiento de Néstor Lorenzo como nuevo entrenador de la selección Colombia.

Los números de Néstor Lorenzo como entrenador:

Néstor Lorenzo tiene una amplia carrera como asistente técnico, pero solo ha sido técnico en propiedad en una ocasión. Se trató de su paso por el Melgar de Perú, equipo al que llegó a finales de 2022 y del que salió para tomar las riendas de ‘la Tricolor’.

En 2021, Lorenzo dirigió 35 partidos con el equipo peruano. Ganó 16, empató ocho y perdió once. Además, anotó 58 goles y recibió 37.

En 2022 dirigió 23 partidos, ganó 16, empató dos y perdió cinco. Cabe señalar que disputó la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022, quedó primero, eliminando a Racing, y alcanzó el cupo a los dieciseisavos de final.

En conclusión, Néstor Lorenzo ha dirigido 58 partidos como entrenador y dejó un récord de 32 triunfos, diez empates y 16 derrotas. Es decir que tuvo un rendimiento del 60.9%.

Las reacciones de los hinchas de ‘la Tricolor’:

Aunque los número de Néstor Lorenzo en su paso por el Melgar no son malos, a los hinchas de la selección Colombia no les gustó mucho que fuera nombrado como el nuevo entrenador. Desde que se conoció su nombramiento, las redes sociales se inundaron de comentarios al respecto y muchos no fueron buenos. Es que los seguidores se mostraron decepcionados, ya que esperaban un entrenador con más recorrido y jerarquía.

qué tienen que hacer los técnicos colombianos para que les den la selección, (Gamero, Pinto, Torres) que tienen que haceeeeeeeeer, nacionalizarsen argentinos??? — John Arias (@JohnAri94553342) June 2, 2022

Ay Dios — Calderón (@Rubenos_77) June 2, 2022

El facilismo y la mediocridad de los directivos de la @FCFSeleccionCol. Esa era la tal “búsqueda” exhaustiva que iban a realizar. Quien carajos dijo que el hecho que haya sido el AT de Pekerman tiene experiencia con Selecciones?? El DT de Melgar de Perú es el idóneo?? TERRIBLE — Mauricio Sandoval (@MauroSand11) June 2, 2022

