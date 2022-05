River dio el primer paso y va con todo a sacar a Miguel Borja del Junior

Aunque el interés del ‘Millonario’ en el delantero cordobés no es un secreto, es muy poco lo que se sabía al respecto. Precisamente por eso llamaron la atención todas las novedades que la prensa argentina entregó recientemente. Resulta que River Plate ya habría empezado las negociaciones para contratar a Miguel Borja en el segundo semestre de 2022, y el Junior sería uno de sus principales obstáculos a superar.

En la mañana de 31 de mayo de 2022, el periodista Sebastián Srur, reconocido por su acertada información sobre los fichaje de River, entregó una importante novedad sobre Borja. Según su información, el ‘Millonario’ va en serio por el delantero cordobés y ofrecería cinco millones de dólares al Junior:

El 30 de mayo de 2022, el Diario Ole de Argentina publico un artículo en el que entregó importantes novedades sobre River y Borja. Tras contar que el club argentino ya se reunió con los representantes del colombiano, abordó algunos aspectos que podrían complicar el fichaje. El primero a destacar sería que Junior no tendría razones de peso para vender al jugador:

Junior hoy no tiene muchos motivos para querer vender a Borja: a través del grupo inversor del ultra poderoso clan Char que es dueño de la S.A. que controla el club, el Tiburón le compró el 50% del pase de MB al Palmeiras en $3.500.000 en diciembre de 2021 y en todo caso querrá hacer rendir la apuesta económica que hizo hace medio año: desde Colombia trascendió que pedirían un monto cercano a los 5 millones de dólares por su mitad de la ficha y avales financieros para asegurarse de que River cumpla con un eventual plan de pagos.

Olé también aseguró que el contrato sería otro de los grandes inconvenientes para que el ‘Millonario’ fiche a Borja. Es que, tras su paso al Junior, Miguel mantuvo el elevado salario que tenía en el Palmeiras. Este estaría por encima de las expectativas de River:

Otra dificultad que no es menor es el contrato del propio futbolista, que en Barranquilla mantuvo el status salarial que obtuvo en su paso por un gigante del continente como Palmeiras: Borja no sólo es feliz en su casa cerca de su familia como expresó en una entrevista la semana pasada sino que también está muy cómodo en el plano económico, con un detalle que no es menor: sólo pasó una temporada en Europa (en 2013 lo compró el Livorno de Italia, donde apenas jugó siete partidos, sin goles) y, a los 29 años, hizo el 99% de su carrera en Sudamérica.