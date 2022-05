Hinchas del Atlético piden que placa de Courtois sea cambiada por una de Falcao

Ecos de la Champions League. Luego de la celebración del Real Madrid, tras vencer 1-0 al Liverpool, la atención se centra exclusivamente en Thibaut Courtois. No solo por su magnífica actuación en el Stade de France, declarado el hombre del partido, sino por una polémica que envuelve al Atlético de Madrid.

El portero belga afirmó que ahora sí está en “el lado bueno de la historia”, lo que lastimó a los hinchas colchoneros ya que el Atleti perdió la final del 2014 con Courtois en el arco, justamente ante el Real Madrid. Incluso el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, le aseguró al guardameta merengue que el lado bueno en su ciudad son todos.

Ante la polémica, los hinchas del Atlético de Madrid le pidieron de manera oficial al club que retire la placa conmemorativa a Courtois en el paseo de la fama, al pie del estadio. En el exterior del Wanda Metropolitano, el club homenajea a los jugadores que consiguieron algo con los rojiblancos y dejaron huella. Courtois hizo parte del equipo ganador de liga en 2014, entre otros campeonatos.

Sin embargo, el presidente colchonero, Enrique Cerezo, desestimó el pedido y quiso ironizar diciendo que si la querían quitar, fueran con pico y pala y la arrancaran. Alguien le hizo caso y la quitó al anochecer del lunes. Aunque la placa fue repuesta, los hinchas siguen exigiendo que se quite para siempre y postulan como placa reemplazante la de Radamel Falcao García.

Aunque marcó 70 goles con el Atleti, el Tigre no tiene placa de reconocimiento porque no completó los 100 partidos que exige el club para situar a un jugador en el paseo de la fama. Falcao se quedó en 91 juegos, antes de ser vendido al Mónaco, en 2013.

Ahora los hinchas piden modificar el reglamento y creen que el colombiano tiene más mérito y sentimiento rojiblanco que Courtois, quien dice amar al Real Madrid desde niño. El pedido lo hizo Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, en el programa El Partidazo de COPE, conducido por Juanma Castaño.

“Hay jugadores que, según la opinión de la afición, sí podrían tener placa y no la tienen porque no cumplen los 100 partidos, se me viene a la cabeza Luis Suárez, Falcao o David Villa y a lo mejor habría que poner placa a alguno de ellos”, manifestó García ante el asombro de Castaño porque Radamel no tiene placa conmemorativa.

JUANMA CASTAÑO: ¿Falcao no jugó 100 partidos con el Atleti? ¿No tiene placa Falcao?

ALBERTO GARCÍA: Falcao no tiene placa. No tiene cien partidos oficiales con el Atleti, me parece que tiene noventa y pico. Uno de los mejores delanteros del Atleti que no tenga placa, a la afición le parece un poco extraño.

Mientras el Atlético de Madrid decide si darle entidad o no al pedido de sus hinchas, el club decidió reponer la placa de Courtois y custodiar el paseo de la fama para que no pueda ser arrancada de nuevo, aprovechando el vallado de seguridad por el concierto de los Rolling Stones, que próximamente se llevará a cabo en el estadio Wanda Metropolitano.